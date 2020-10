Zoom krijgt een nieuwe privacyfunctie

Zoom heeft een kleine, maar lange achterstallige verandering gemaakt in de interface van zijn app. Dit zou gebruikers moeten helpen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van 'Zoom-bombing', waar ongevraagde en onverwachte gasten deelnemen aan een gesprek met als enige doel om hun gesprekspartners te irriteren.

Zoom is de afgelopen weken enorm populair geworden, nu bedrijven hun kantoren hebben gesloten en werknemers vanuit huis werken en rekenen op videoconferentie software voor vergaderingen.

Deze plotselinge explosie in populariteit heeft geleid tot de ontdekking van verschillende veiligheidszwaktes, die voorheen niet gezien werden.

Zoom reageerde snel op de berichten van onruststokers die zomaar vergaderingen binnenkwamen, en rolde daarom recent een aantal veranderingen uit om conferenties veiliger te maken. Alle Zoom vergaderingen zijn nu beveiligd met een wachtwoord (terwijl eerst iedereen met een link kon deelnemen) en een virtuele wachtruimte functie is nu standaard, wat betekent dat mensen alleen kunnen joinen als ze daartoe toestemming krijgen van de host.

Alleen op uitnodiging

Verschillende overheden, bedrijven en andere organisaties hebben al besloten om het gebruik van Zoom te verbieden voor officiële zaken, vanwege zorgen om de veiligheid. De overheid van Taiwan, het Ministerie van Defensie van Engeland, NASA, Space X en Alphabet Google's moederbedrijf hebben er allemaal voor gekozen om hun videoconferenties via een ander programma te doen.

In de tussentijd, is Zoom-bombing in de Verenigde Staten nu een misdrijf en iedereen die gepakt wordt op het binnenvallen van een videogesprek, zonder toestemming kan gevangenisstraf krijgen.

"Strafrechtelijke vervolging kan zijn, om een paar te noemen, het verstoren van een openbare vergadering, computer inmenging, het gebruik van een computer om een misdrijf te plegen, haat, fraude of het uitzending van dreigende communicatie", zo liet de officier van justitie in de VS weten in een persbericht. Al deze aanklachten worden bestraft met boetes en gevangenisstraf".

Voor de miljoenen mensen die Zoom nog gebruiken, is het bemoedigend om te zien dat het bedrijf zo snel handelt om de veiligheidsproblemen op te lossen. Hopelijk zal de beveiliging verbeteren, nu de lockdowns worden verlengd en videobellen wordt gezien als het 'nieuwe normaal'.