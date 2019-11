Xiaomi onthult Mi CC9 Pro met 's werelds eerste 108MP-pentacamera

Als je opvallende en gewaagde smartphones wil zien, dan zit je over het algemeen goed bij het Chinese Xiaomi. Even geleden onthulde het de eerste smartphone met een 360°-display en deze keer gaat het voor 's werelds eerste smartphone met een 108MP-pentacamera.

's Werelds eerste 108MP-pentacamera

(Image credit: XIaomi)

De Xiaomi Mi CC9 Pro heeft de meest uitgebreide camera-opstelling die je op een smartphone kan vinden momenteel.

De 108MP-hoofdlens (f/1.69) met de Samsung ISOCELL Bright HMX-sensor valt het meeste op. Deze lens heeft de hoogste pixeldichtheid die er is en heeft de grootste sensor die je kan vinden op een smartphone (1/1.33 inch). Hij ondersteunt het bekende fenomeen pixel-binning, waarbij meerdere pixels gecombineerd worden voor een helderder eindresultaat. Zo schiet standaard foto's in 27MP, hoewel er ook een optie is om foto's van 108MP te maken.

Daarnaast zijn er nog een 20MP (f/2.2) ultra-groothoeklens, een 12MP-telelens (f/2.0) met 2x optische zoom, die specifiek voor portretfoto's bedoeld is, een 5MP-telelens (f/2.0) met 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom, een 2MP-macrolens voor foto's vanop 1,5cm afstand en tot slot een 32MP-selfiecamera (f/2.0).

Mi CC9 Pro specificaties

(Image credit: Xiaomi)

Naast deze wel heel uitgebreide set camera's heeft de Xiaomi Mi CC9 Pro een mooie specificatielijst. Zo draait hij op de Snapdragon 730G SoC met een RAM-geheugen van 6GB of 8GB.

Het display is vervolgens een 6,47-inch OLED-paneel met gebogen randen en een Full HD-resolutie met HDR-ondersteuning. De vingerafdrukscanner bevindt zich hier niet op de achterkant, maar onder het scherm.

De batterij is eveneens heel indrukwekkend. Met zijn 5.260mAh-batterij gaat hij probleemloos een volledig dag (of zelfs twee). Alsof dat nog niet genoeg is, ondersteunt hij de nieuwe Mi Fast Charge-technologie (30W-snelladen). Hierdoor kan je hem in 30 minuten van 0% naar 58% opladen.

Xiaomi Mi CC9 Pro beschikbaarheid en prijs

De Xiaomi Mi CC9 Pro wordt uitsluitend in China gelanceerd. In Europa krijgen we de in de plaats daarvan de Xiaomi Mi Note 10 te zien met dezelfde specificaties, maar een andere softwarelaag die aangepast is aan onze markt. De Europese lancering van de Xiaomi Mi Note 10 begint tot slot vanaf vandaag (6 november) in Spanje.

Officiële prijzen voor de Mi Note 10 zijn er nog niet, maar we kunnen ons alvast baseren op de Chinese prijzen van de Xiaomi Mi CC9 Pro. Daar verschijnt het toestel in drie verschillende configuraties met de volgende prijzen (omgerekend):

6GB RAM + 128GB opslag voor 360 euro

8GB RAM + 128GB opslag voor 400 euro

8GB RAM + 256GB opslag voor 450 euro