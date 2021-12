Xiaomi 12: releasedatum, prijs, nieuws en leaks

We verwachten dat de Xiaomi 12 de grote nieuwe release wordt van de Chinese techgigant. Mogelijk wordt de telefoon in 2021 nog aangekondigd, maar we verwachten de release in het begin van 2022.

Deze aankomende Android-smartphone kan een van de beste smartphones van het jaar worden. Tenzij er ook een Lite-, Pro-, of Ultra-variant uitkomt die nog beter is.

De Xiaomi 12 is “binnenkort” beschikbaar volgens de CEO van het bedrijf. De exacte releasedatum weten we nog niet, maar die verwachten we binnenkort te horen.

De Xiaomi Mi 11 kreeg een goede beoordeling van ons, maar er is altijd iets om te verbeteren. Vooral als je naar de Mi 11 Lite en de Mi 11 Ultra kijkt. Dit zijn goede telefoons, maar niet perfect.

Het is lang stil geweest op het Xiaomi-geruchtenfront, maar we zien steeds vaker nieuwe informatie verschijnen. De belangrijkste nieuwtjes en geruchten hebben we hieronder genoteerd.

Daarnaast hebben we een wensenlijst opgesteld met functies die we in de Xiaomi 12 willen zien, gebaseerd op wat er beter kan aan de Mi 11-reeks. Daarnaast kijken we nog naar wat de competitie aan het doen is en hoe Xiaomi hier op in kan spelen.

Laatste nieuws Het camerablok van de Xiaomi 12 is uitgelekt. Het lijkt erop dat de smartphone een grote lens krijgt, met twee kleinere lenzen eronder.

In het kort

Wat is het? Het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi

Het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk begin 2022

Waarschijnlijk begin 2022 Wat gaat het kosten? Verwacht een premium-prijs

(Image credit: Future)

Xiaomi 12: releasedatum en prijs

Als het om releasedata gaat, is Xiaomi een vreemde eend in de bijt. Dat was zo bij de lancering van de Mi 11 en we verwachten niet dat het bij de Mi 12 anders zal zijn.

De Mi 11 kwam eerst op de markt in China in december 2020, daarna verscheen de smartphone wereldwijd in februari van 2021. Een maand later was het toestel al in de uitverkoop.

Het bizarre release-schema van Xiaomi zorgt ervoor dat veel van de hype omtrent de smartphone al weg is tegen de tijd dat hij wereldwijd verschijnt. Volgens een bekende leaker debuteert de Mi 12 in december 2021 in China, dus mogelijk hanteert het bedrijf dezelfde strategie.

Naast de Xiaomi 12 verschijnt mogelijk een goedkopere 12X-variant op hetzelfde moment.

Qua prijs kunnen we alleen uitgaan van de kosten van de Mi 11. Die kwam op de markt met een adviesprijs van 849 euro, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S21 en de OnePlus 9.

Nieuws en leaks

We hebben een aantal renders van de Xiaomi 12 gezien, gemaakt door fans. Ondanks dat ze niet officieel zijn, de afbeeldingen zijn samengesteld gebaseerd op verschillende leaks.

Het scherm en ontwerp zien er ongeveer hetzelfde uit als die van de Mi 11. Al zit er wel een extra camera op de achterkant van de Mi 12 en geen duidelijke selfiecamera. Maar het is mogelijk dat deze onder het scherm verwerkt zit.

Een ander gerucht meldt echter het tegenovergestelde, dat de Mi 12 een punch hole-camera krijgt, zoals ook op de Mi 11 zit.

De renders worden nog ongeloofwaardiger door een tweede leak. Deze claimt dat de Xiaomi 12 dezelfde camera-lay-out krijgt als de Mi 10T Pro. Die heeft één grote hoofdcamera, en een reeks aan kleinere lenzen.

Dan is er ook nog een leak die claimt dat de nieuwe Xiaomi-smartphones een aparte, bijna cycloop-achtige, camera-lay-out krijgen. Het ontwerp met één grote hoofdcamera en een aantal kleinere camera's lijkt voor de hand liggend.

Als het om het ontwerp gaat lijkt het dat de Xiaomi 12 kleiner gaat worden dan zijn voorganger. Dit is gebaseerd op uitgelekte screenprotectors voor de 12 Pro, die qua formaat niet overeen komen met de Mi 11.

Volgens een van de grotere geruchten krijgt de Xiaomi 12 een 192MP of 200MP hoofdcamera, wat de hoogste resolutie is op een smartphonecamera die we ooit hebben gezien. Ook gaat het verhaal rond dat de camera’s worden afgesteld door Leica. Dit bedrijf werkt ook met Huawei en Nokia.

Het gerucht over de high-res camera wordt onderbouwd door een aparte leak. Die claimt dat deze camera is weggelegd voor de Ultra-variant. De standaard- en Pro-modellen krijgen een vergelijkbare camera-lay-out met de Mi 11 UItra. Dus een 50MP hoofdcamera, een 5x periscoopcamera en een groothoekcamera.

Xiaomi heeft ook bevestigd dat dit de eerste smartphone wordt met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipset.

Mogelijk komt er naast de nieuwe Xiaomi 12 nog een 12X-variant. Deze zou, volgens geruchten, een Snapdragon 870-chipset, een 6,28 inch AMOLED-display, een resolutie van 1080 x 2400, een beeldverversing van 120Hz en een 50MP hoofdcamera krijgen.

Nog voordat we informatie kregen over de Xiaomi 12, toonde het bedrijf een nieuwe laadtechnologie genaamd Xiaomi HyperCharge. Met deze functie kan een smartphone een bedrade laadsnelheid bereiken van 200W en draadloos tot 120W. Daarmee kan een 4.000mAh-batterij in 8 minuten worden opgeladen, of 15 minuten draadloos.

Het bedrijf heeft nog niet bevestigd of deze technologie in de Xiaomi 12 aanwezig zal zijn, maar we achten de kans groot.

Welke Xiaomi 12-smartphones verwachten we?

We hebben verschillende geruchten gehoord over hoe de Xiaomi 12-reeks eruit zal zien. Volgens leaks komen er twee Lite-varianten, een standaard-toestel en een Ultra-model.

Mogelijk komt er ook een Xiaomi 12 Ultra Enhanced, een premium-variant voor de nieuwe reeks. We weten echter nog niet wat dit toestel bijzonder maakt in vergelijking met de rest.

Wat we willen zien

Dit is onze wensenlijst voor de Xiaomi 12, gebaseerd op de Mi 11-reeks en andere telefoons van het bedrijf. Ook houden we rekening met waar de competitie op dit moment mee bezig is.

(Image credit: Future)

1. Lagere prijzen

Xiaomi maakte een naam voor zichzelf door ‘flagship-killers’ op de markt te brengen. Deze smartphones hebben een vergelijkbare specs met de concurrentie van Samsung en OnePlus, voor een lagere prijs.

Bij de Mi 11 is dat niet meer het geval. De prijzen van de standaard- en Ultra-variant vallen in dezelfde categorie als die van de competitie.

We hopen dat de Mi 12 weer een poging gaat doen om de prijs naar beneden te drukken. Dit geeft Xiaomi een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. Met name een eventuele Ultra-variant moet een schappelijke prijs krijgen, aangezien de Mi 11 Ultra simpelweg te duur was.

2. Een opgeschoonde user interface

MIUI, de Android-variant die Xiaomi gebruikt, heeft wat geweldige features, maar ook een aantal waardeloze. Dit moet georganiseerd worden in de nieuwe reeks.

In vergelijking met andere Android-besturingssystemen heeft MIUI betere beveiliging en meer creatieve opties. Maar aan de andere kant zit de software vol met bloatware, vervelende pop-ups en bugs. We hopen dat de nieuwe reeks een meer gestroomlijnd besturingssysteem heeft.

3. Fotografie-opties

(Image credit: Future)

We zijn vrij zeker dat we dit gaan krijgen, maar het is de moeite waard om te benadrukken. Xiaomi onderscheidt zichzelf met bijzondere camera-opties en we hopen dat het bedrijf dit blijft doen.

Xiaomi-smartphones zitten vol met video-effecten, uitgebreide kleurbewerking voor fotografie en weereffecten die foto’s totaal veranderen. We kijken uit naar de nieuwigheidjes die de camera van de Mi 12 krijgt.

4. Betere batterijduur

De batterijduur van de Xiaomi Mi 11 is niet goed genoeg. Elke telefoon in de reeks heeft een enorme accu, maar is tegelijkertijd zo slecht geoptimaliseerd dat hij binnen no-time leeg is. De Mi 11 Ultra heeft zelfs de neiging om te oververhitten, waardoor de batterij nog sneller leeg gaat.

Een grotere batterij is hier niet de oplossing. De smartphones moeten betere optimalisatie krijgen.

5. Betere vingerafdrukscanner

Niet alle Xiaomi-smartphones hebben een vingerafdrukscanner, maar wanneer ze de technologie wel gebruiken is het meestal een misser.

Sommige scanners lezen je vingerafdruk niet goed, waardoor de telefoon niet ontgrendelt. Mogelijk ligt het aan de software, maar het kan zijn dat de sensor simpelweg te klein is. Hopelijk kan Xiaomi dit verbeteren in de volgende smartphone-reeks.