Wordt Spotify de nieuwe concurrent van Audible?

Groot nieuws: Spotify duikt de wereld van audioboeken in!

Spotify-CEO Daniel Ek (opens in new tab)maakte afgelopen woensdag tijdens een beleggersdag bekend dat het bedrijf gaat focussen op audioboeken. Volgens Ek is de toevoeging van audioboeken aan het muziekplatform een “grote kans.” Met deze stap wil Spotify de strijd aangaan met Audible, het populaire audioboekenplatform van Amazon.

Spotify heeft nog niet het volledige aanvalsplan bekend gemaakt, maar paar details kwamen wel al naar boven.

Grotere focus op audioboeken

Gustav Söderström, Spotify’s Research & Development Manager, zei dat audioboeken later dit jaar beschikbaar worden voor 400 miljoen luisteraars. Hij gaf echter geen specifieke datum.

Audioboeken krijgen ook een betere plek in de app. Spotify beschikt al een tijdje over audioboeken, maar ze zijn moeilijk te vinden. Je moet specifiek zoeken naar ‘audioboeken’, en dan vind je meerdere playlists. Bekende series zoals The Lord of The Rings en The Hunger Games staan al op het muziekplatform, maar er zijn maar weinig luisteraars die hier op de hoogte van zijn.

Het audioboekplatform Findaway, dat eind vorig jaar is overgenomen door Spotify, neemt het voortouw. Findaway’s ervaring en bestaande infrastructuur vormen de basis voor de nieuwe feature. Findaway Voices (opens in new tab) werd tijdens het evenement aangehaald als voorbeeld voor mogelijke implementaties. Deze dienst brengt auteurs en stemacteurs bij elkaar. Findaway publiceert het audioboek zodra alles is opgenomen.

Er is nog veel onbekend. Het is aannemelijk dat je gewoon op het kopje 'audioboeken' kan klikken om toegang te krijgen tot het gehele aanbod aan audioboeken. Bij Audible kan je per boek betalen, maar het is nog onduidelijk of Spotify dit systeem gaat hanteren of voor losse abonnementen gaat.

Spotify heeft geen antwoord gegeven op onze vragen.

Analyse: Spotify breidt flink uit

Spotify is de laatste tijd druk bezig om nieuwe gebruikers aan te trekken. De focus op podcasts van de afgelopen jaren heeft het Zweedse bedrijf geen windeieren gelegd. Het aantal premium abonnees steeg al snel naar de 165 miljoen.

Spotify is druk bezig om het platform om te toveren in de ultieme plek voor audiofanaten. Daarom is het raar dat wij al meer dan een jaar niets meer hebben gehoord over Spotify HiFi, de nieuwe muziekdienst voor echte audiofielen. Je favoriete albums luister je dan in lossless kwaliteit.

Waar wacht je op, Spotify?