Windows 10-update brengt kopiëren en plakken naar nieuwe hoogtes

Een aankomende Windows 10-update brengt verbeteringen aan de Cloud Klembord-functionaliteiten van het besturingssysteem, zodat gebruikers tekst en beelden kunnen kopiëren en plakken over al hun toestellen heen. Dat is bevestigd door nieuwe screenshots.

De bestaande functie, die werd gelanceerd in 2018, synchroniseert klembord-inhoud over meerdere Windows-10-computers heen die verbonden zijn met dezelfde Microsoft-account. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tekst op het klembord op hun desktop kopiëren en het later op de dag in een document op hun laptop plakken.

Schermopnames van de bèta-versie van het SwiftKey-toetsenbord van Microsoft hebben bevestigd dat het bedrijf bezig is om deze handige tool uit te breiden naar alle smartphones en tablets die op Android lopen.

Microsoft SwiftKey voor Android is een alternatief toetsenbord dat de schrijfstijl van de gebruiker leert herkennen om de meest relevante woordvoorspellingen te maken. Een swipe-typemodus voorziet ook een andere manier aan gebruikers om tekst en e-mails samen te stellen op hun Android-toestellen.

Met de nieuwe integratie met Windows 10 Cloud Klemboard zullen Android-gebruikers in staat zijn om gegevens te kopiëren op hun mobiele toestellen en vervolgens te plakken op hun Windows 10-machines (en vice-versa), waardoor het werken op verschillende platformen vlotter moet lopen.

Microsoft heeft nog niet geantwoord op ons verzoek voor verduidelijking rond of de SwiftKey Cloud Klembord-integratie ook naar Apple-toestellen komt op een latere datum.

De uitbreiding van de klembord-functionaliteiten komen in het kielzog van andere grote veranderingen aan het kopiëren en plakken van Windows 10, die deze zomer werden aangekondigd.

Microsoft onthulde recent een aangepast lokaal klembord dat een paneel bevat waarop we de meest recente gekopieerde beelden en GIFs terug kunnen vinden, samen met 25 tekst-ingaves.

De vlaggenschip-webbrowser, Edge, krijgt ook een nieuwe Link Format-functie, die gebruikers in staat stelt om aan te geven of een URL die gekopieerd is van de adresbalk moet worden geplakt als een link, of gewoon in tekstvorm.

Via Windows Latest