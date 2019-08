Windows 10 preview krijgt DTS Sound Unbound om je oude hooftelefoons te verbeteren

Windows 10 heeft ondersteuning geïntroduceerd voor DTS:X en meer meeslepende vorm van audio voor films en games, die de kwaliteit van surroundgeluid in stereo-hoofdtelefoons verhoogt. De technologie wordt momenteel uitvoerig getest.

Deze functionaliteit wordt geleverd door de DTS Sound Unbound-app die ondersteuning biedt voor DTS:X en DTS Headphone:X op je computer (en uiteindelijk ook de Xbox). Deze nieuwe DTS:X technologieën werken samen met Microsoft's Spatial Sound-framework in Windows 10.

We moeten hier een paar dingen opmerken: het gratis aanbod laat slechts een eenvoudige proefversie toe, de app is toch nog steeds een work in progress én je moet een Windows 10 tester zijn om er nu al van te kunnen genieten

Currently available for anyone on a Windows Insider build. Using the Windows Insider audience to do a last validation before GA.July 13, 2019

Je moet ook minstens build 18898 (uitgebracht in mei) of beter gebruiken, wat de preview is voor de grote Windows 10 update die in de eerste helft van 2020 zal arriveren.

Met de app geïnstalleerd, kan je genieten van het afspelen van DTS:X op je PC en DTS Headphone:X kan bovendien elk paar oude stereo-hoofdtelefoons omzetten in een meeslepende surround sound-ervaring. We moeten je uiteraard niet vertellen hoe belangrijk het is om te kunnen bepalen waar geluiden vandaan komen in een game.

Niet alle hoofdtelefoons lijken op dit moment te werken, maar zoals we al zeiden is dat niet verwonderlijk, want we bevinden ons in een testfase. Uiteindelijk moeten alle bedrade en draadloze koptelefoons worden ondersteund.

Lancering

In een reactie op een Microsoft Store-beoordeling, merkte DTS Inc op dat er later dit jaar een publieke lancering zal plaatsvinden en dat het bedrijf nauw samenwerkt met Microsoft om ervoor te zorgen dat het systeem tegen dan volledig op punt staat.

"We testen momenteel of alles werkt als deel van een insider release, voordat we dit naar het grote publiek brengen. Zo zijn we er zeker van dat als je toegang hebt, we echt geloofwaardige audio voor gaming kunnen leveren."

Een ander belangrijk punt is dat de app momenteel slechts een sample rate van 16-bit 48.000Hz ondersteunt, maar de ontwikkelaar werkt eraan om gebruikers in de toekomst toegang te geven tot verschillende (betere) bitrates.

Natuurlijk bestaan er al opties voor Spatial Sound in Windows 10, waaronder Windows Sonic en Dolby Atmos. De voor de hand liggende hoop is dat DTS Sound Unbound erin slaagt om de kwaliteit van deze alternatieve virtuele surround-oplossingen te overtreffen, of in ieder geval een andere optie biedt om te verkennen.

