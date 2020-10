Windows 10 Mei 2020 Update geeft gebruikers foutieve beveiligingswaarschuwingen

De Windows 10 Mei 2020 Update veroorzaakt problemen met Windows Defender, waarbij het ingebouwde antivirus van Microsoft foutief en herhaaldelijk mogelijk onbetrouwbare apps markeert die in feite niet op je pc staan (omdat ze eerder zijn verwijderd).

Door de nieuwe update van mei 2020 identificeert Windows 10 standaard 'potentieel ongewenste toepassingen' en lost het de problemen op, wat in theorie allemaal goed is. Nu is er echter een probleem waardoor Windows Defender deze ongewenste toepassingen blijft markeren terwijl ze al opgelost zijn.

Dit zijn de 15 beste laptops van 2020

Dus bij elke scan melden gebruikers dat ze voortdurend dezelfde (ondertussen onbestaande) waarschuwingen krijgen.

Zoals beschreven in de klachten die zijn verschenen op Microsoft's Answers.com supportforum (opgemerkt door Windows Latest), detecteert Windows Defender nu ook ongewenste programma's in zijn scangeschiedenis, hoewel die programma's al verwijderd zijn.

Omdat dit continu gebeurt bij elke scan, kunnen we dit duidelijk behoorlijk irritant gedrag noemen. Voor onwetende gebruikers is het daarnaast erg verontrustend om een lange lijst aan ongewenste te zien die maar niet wil verdwijnen.

Hoe los je dit probleem zelf op?

Glen Prouty heeft op Answers.com een oplossing voor dit probleem gedeeld:

Rechts klikken op de Start-knop om Verkenner te openen

Navigeer naar: C:\Program Files (x86)\Windows Defender\Scans\History\Service

Opgelet: Als je de Program Data-map niet ziet in de Verkenner, dan moet je helemaal bovenaan het venster op Beeld klikken en vervolgens het vakje "Verborgen items" aanvinken

Als je de Program Data-map niet ziet in de Verkenner, dan moet je helemaal bovenaan het venster op Beeld klikken en vervolgens het vakje "Verborgen items" aanvinken Open vervolgens alle mappen in de Service-map om referenties naar de ongewenste bestanden te vinden en ze handmatig te verwijderen

Start nu Windows 10 opnieuw op en de volgende keer dat je een scan uitvoert met Windows Defender, dan zou het probleem zich niet meer mogen voordoen.

Ondertussen wachten we op een betere oplossing van Microsoft, want het probleem is slechts tijdelijk opgelost met deze workaround. Als er in de toekomst nieuwe mogelijk ongewenste bestanden worden aangetroffen, moet je misschien opnieuw het bovenstaande proces moet doorlopen om ervoor te zorgen dat ze niet herhaaldelijk worden gemarkeerd.