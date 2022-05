WhatsApp-update verbetert de vergeten statusfunctie

Een nieuwe WhatsApp-update is in de maak en deze verbetert mogelijk hoe je links in je statusbalk kunt verwerken.

Dit is gespot door WABetaInfo. Het lijkt erop dat er een significante update aankomt als het om de statusbalk gaat. Deze functie, die nog niet is uitgerold naar bètatesters, verbetert het uiterlijk van links die je in je statusbalk plaatst.

Op dit moment zien links er nogal simpel uit. Je ziet slechts platte tekst, zonder enige preview. In de komende update wordt dit verbeterd. Links zullen in beeld verschijnen met een zogenoemde rich link preview, waardoor je ook een thumbnail en meer informatie krijgt te zien.

WABetaInfo heeft een voorbeeld gemaakt van hoe dit eruit kan zien. Deze kun je hieronder bekijken.

WhatsApp blijft maar doorgaan als het om updates gaat, en er zitten wat indrukwekkende toevoegingen tussen. Recent werd de mogelijkheid toegevoegd om met een emoji op een bericht te reageren. Deze update verhoogde ook de ruimte om bestanden te sturen naar 2GB en zorgde ervoor dat tot 512 gebruikers aan één WhatsAppgroep kunnen deelnemen.

Dat is een goede zaak, aangezien WhatsApp achterloopt in vergelijking met andere populaire chat-apps, zoals Discord en Telegram.

In de laatste maanden wordt de app steeds beter. We weten echter niet wanneer de volgende update zal verschijnen. Volgens WABetaInfo is het in ontwikkeling, maar het kan nog even duren voordat het in de handen van bètatesters komt.

Wanneer de update verschijnt, is het misschien eindelijk de moeite waard om de statusbalk in WhatsApp te gebruiken. We waren bijna vergeten dat deze bestaat.