WhatsApp stopt binnenkort ondersteuning van 'verouderde' smartphones

Met meer dan 1 miljard gebruikers verspreid over 180 landen behoort WhatsApp tot een van 's werelds grootste chatdiensten. In 2020 zullen echter enkele miljoenen gebruikers van het platform worden gegooid. WhatsApp heeft namelijk gemeld dat per februari volgend jaar de ondersteuning voor WhatsApp stopt voor verouderde Android- en iOS-toestellen.

In een recente aanpassing op de FAQ meldt WhatsApp dat apparaten die draaien op Android 2.3.7 (of ouder) en iOS 8 (of ouder) niet meer ondersteund worden per 1 februari 2020.

Vrij vertaald betekent dit dat gebruikers met een iPhone 4 of ouder, of een Android-toestel hebben van voor 2011 (denk aan de Google Nexus One of de originele Samsung Galaxy S), zeer binnenkort niet meer WhatsApp kunnen installeren via de App Store of Google Play Store.

Windows Phone en advies

Voor WhatsApp-gebruikers met een antiek toestel laat het bedrijf weten dat 'sommige features kunnen stoppen op elk mogelijk tijdstip', en gebruikers kunnen niet meer nieuwe accounts aanmaken. Het verifiëren van bestaande accounts is ook niet meer mogelijk.

Verder is er slecht nieuws voor iedereen met een Windows Phone-toestel. Per 31 december 2019 houdt de ondersteuning voor dit platform officieel op.

Voor gebruikers die langer gebruik willen maken van de dienst, raadt WhatsApp aan om een telefoon te gebruiken die draait op minstens Android 4.0.3, of een iPhone met iOS 9 of nieuwer.

De grootste markt voor WhatsApp is India, waar het platform vrij recentelijk de 400 miljoen actieve gebruikers passeerde.