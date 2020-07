WhatsApp: geen gebruikersdata naar autoriteiten Hong Kong

WhatsApp bevestigt dat het momenteel geen gebruikersdata meer overdraagt aan de autoriteiten in Hong Kong wanneer hierom gevraagd wordt.

Die informatie is te lezen in een artikel van de Wall Street Journal. De timing van het nieuws komt niet uit de lucht vallen; de nieuwe Chinese veiligheidswet is ingegaan in Hong Kong, en deze wet houdt (onder andere) in dat inwoners van Hong Kong de Chinese overheid niet mogen bekritiseren. Dat geldt zowel voor offline activiteiten als online.

Tijdens de grote protesten van vorig jaar stapten tal van inwoners in Hong Kong over op versleutelde chatdiensten om te communiceren en protesten te organiseren. Nu de nieuwe veiligheidswet is ingegaan, vrezen veel mensen dat de Chinese autoriteiten via informatieverzoeken alsnog privéberichten zouden kunnen lezen.

Sommige gebruikers in Hong Kong zijn zelfs zo verontrust door de nieuwe veiligheidswet dat ze per direct alle chataccounts hebben verwijderd.

Informatieverzoeken

WhatsApp was het eerste bedrijf dat aankondigde om alle informatieverzoeken van wethandhavingsinstanties op te schorten nadat de nieuwe veiligheidswet werd aangenomen. Vervolgens kwam er een statement naar buiten van moederbedrijf Facebook. Daarin zei een woordvoerder dat Facebook soortgelijke stappen onderneemt:

"Wij geloven dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel mensenrecht is en steunen het recht van mensen om zichzelf te uiten zonder bang te hoeven zijn voor hun veiligheid of andere gevolgen."

Tot dusver hebben WhatsApp, Facebook, Telegram en Twitter zich via eigen statements uitgesproken over de situatie in Hong Kong. Elk van deze bedrijven pauzeert alle informatieverzoeken van de autoriteiten in Hong Kong. Hoewel dit goed nieuws is voor de inwoners van Hong Kong, zal de relatie tussen deze techbedrijven en China niet verbeteren hierdoor. Wellicht dat deze diensten op termijn verboden worden in het communistische land.

Apple's Berichten en FaceTime gebruiken ook end-to-end encryptie momenteel, maar het is onduidelijk of Apple er hetzelfde instaat als de hierboven genoemde bedrijven.

Via 9to5Mac