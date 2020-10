WhatsApp bevestigt uitrol van nieuwe functies, inclusief uitgebreide dark mode

WhatsApp heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd die de komende weken naar alle gebruikers zullen worden uitgerold.

De eerste (en misschien wel leukste) op de lijst zijn geanimeerde stickers. We zagen hints dat geanimeerde cartoons terug zouden komen in juni, toen ze in de bètaversie van de app verschenen. Op dat moment leek het alsof ze pas in een vroeg stadium waren, maar WhatsApp heeft bevestigd dat ze de komende weken naar alle gebruikers zullen worden uitgerold.

Het wordt ook veel gemakkelijker om je contactgegevens met mensen te delen dankzij de introductie van QR-codes. In plaats van telefoonnummers te moeten uitwisselen, kan je nu een code scannen van andermans smartphone.

Instagram (ook eigendom van Facebook) heeft al een vergelijkbare functie in de vorm van Name Tags, maar WhatsApp zal gewone zwart-wit QR-codes gebruiken.

Een dark mode voor iedereen!

Ook de dark mode wordt uitgebreid en wordt binnenkort beschikbaar voor zowel de desktop- als de webversie van WhatsApp. We konden een blik werpen op het nieuwe ontwerp in februari dankzij een oplettende ontwikkelaar die ongebruikte code in de WhatsApp-webapp had gespot. Binnenkort zal deze uitgebreide dark mode voor iedereen beschikbaar worden.

Groepsvideogesprekken krijgen ook een update. In april heeft WhatsApp het maximum aantal deelnemers aan een videogesprek verhoogd tot acht, wat enorm nuttig was (vooral omdat persoonlijk contact onmogelijk was vanwege Covid-19). Hierdoor kon je jammer genoeg slechts een heel klein beeld van elke persoon op het scherm van je smartphone zien.

In de toekomst zal je snel kunnen inzoomen op elke persoon door simpelweg op het scherm te tikken en het beeld vast te houden. Tot slot zal het op Linux-gebaseerde KaiOS-besturingssysteem in staat zijn om zijn eigen WhatsApp Status te creëren. Zo'n status is in feite een bericht dat na een bepaalde periode verdwijnt, net als een verhaal op Instagram of Facebook.

Al deze nieuwe tools en functies zullen tot slot naar verwachting een paar weken nodig hebben om naar iedereen uit te rollen.