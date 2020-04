Waarom Microsoft Edge nu 's werelds op een na populairste browser is

Ongeveer drie maanden na het verlaten van de bètafase is de op Chromium gebaseerde webbrowser Edge nu al Mozilla Firefox voorbij. Daarmee is de browser van Microsoft nu de op één na populairste webbrowser in de wereld, zo weet Bleeping Computer te melden.

In maart 2020 beschikte Microsoft Edge over 7,59 procent van de browsermarkt volgens NetMarketShare. Vergeleken met de 68,5 procent van Chrome is de achterstand nog altijd gigantisch, maar toch.

De cijfers van Microsoft Edge zouden nog beter zijn als mensen die gebruikmaken van het prehistorische Internet Explorer (5,6 procent) eindelijk over zouden stappen op het betere en veiligere Edge dat ook van Microsoft is. Met dit percentage staat IE 11 nog altijd op plek 4 wereldwijd, gevolgd door Apple Safari met 3,62 procent marktaandeel.

Dat Microsoft met Edge weer een significant marktaandeel heeft weten te pakken, daar hebben we wel de nodige verklaringen voor. Hieronder lees je ze terug.

(Image credit: NetMarketShare)

Microsoft Edge in de lift

Toegegeven, het helpt uiteraard dat Edge automatisch de standaard browser is op elk apparaat met Windows 10 geïnstalleerd. Desondanks zien we nu pas echt stijgende cijfers voor de browsers, en dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.

De stijging in marktaandeel bewijst dat het luisteren naar wat mensen willen van een browser helpt. Jarenlang was Microsoft Edge namelijk niet meer dan de browser waarmee iedereen Chrome downloadde.

Het feit dat de versie gebaseerd op Chromium ervoor zorgt dat Edge niet langer meer genegeerd wordt door een deel van de browsergebruikers is veelzeggend.

Uiteraard zijn er tal van aparte redenen van mensen om Microsoft Edge een (tweede) kans te geven.

Redenen om de overstap te maken

Allereerst mag niet onderschat worden dat er tal van add-ons te verkrijgen zijn voor Edge in de digitale Microsoft Edge winkel. Qua functionaliteit komt Edge dan ook steeds dichter bij Chrome in de buurt, wat op dit moment nog altijd de koning van de extensies genoemd mag worden.

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Microsoft beloofd dat gebruiker binnenkort zeer makkelijk extensies voor Chrome kunnen installeren voor Edge.

Een andere belangrijke reden voor het succes van Edge heeft te maken met snelheid. De browser is maar liefst 13 procent sneller geworden wanneer je de resultaten vergelijkt met een benchmark van de bètaversie van enkele maanden geleden.

Uiteraard is veiligheid een ander aspect wat niet over het hoofd gezien mag worden. Iets meer dan een maand geleden werd aangekondigd dat Edge jou ervan weerhoudt om adware en cryptominers te downloaden. Dat is een onbetaalbare eigenschap wanneer het aankomt op het beveiligen van jezelf en je gegevens tegen kwaadwillenden.

Last but not least: Microsoft Edge geeft je eindelijk de optie om Bing in te ruilen voor Google als zoekmachine. De ridicule term 'Bing it' zal namelijk nooit van de grond komen, en daar kunnen wij maar wat graag mee leven.