Vouwbare Motorola Razr kan eind 2019 al verschijnen

De vouwbare Motorola Razr is wat op de achtergrond verdwenen in vergelijking met grote bedrijven die vouwbare smartphones wilden lanceren, zoals de Huawei Mate X en de Samsung Galaxy Fold. De grootste reden is het gebrek aan officiële info over de Motorola Razr, aangezien het bedrijf zelf er nog geen woord over heeft gerept.

Volgens LetsGoDigital zou er een betrouwbare bron zijn die belangrijke informatie heeft gedeeld over de vouwbare Razr, waaronder de lanceringsdatum en de prijs.

De bron geeft aan dat de Motorola Razr in december 2019 op de markt zal komen, hoewel we aanvankelijk niet verwacht hadden dat het toestel voor 2020 zou verschijnen door de kleine hoeveelheid gelekte informatie.

Dit is alles wat we weten over de Motorola Razr foldable

De lanceringsdatum geeft aan dat hij sowieso na de concurrentie gelanceerd wordt, tenzij die lanceringen (voor de zoveelste keer) uitgesteld zouden worden. Als de geruchtenmolen tot nu toe juist heeft gedraaid, dan zou het de eerste vouwbare klaptelefoon zijn.

Beschikbaar is echter niet synoniem voor betaalbaar. De bron geeft aan dat de Motorola Razr een prijs zal hebben van maar liefst 1.500 euro, waarmee hij alsnog onder de Mate X en Galaxy Fold terechtkomt. Die prijs is misschien een bittere pil om te slikken, maar zit op hetzelfde niveau als o.a. de prijs van de iPhone XS Max (64GB).

De reden van de lagere prijs zou bij de specificaties liggen. De Razr zou een soort van vouwbare smartphone uit "de middenklasse" zijn, met een minder sterke chipset en zwakkere specificaties. In maart hoorden we een gerucht over die lagere specs en dit gerucht bevestigt dat.

Dit kan echter zorgwekkend zijn, aangezien het toestel ook een kleinere batterij zou hebben. Het enorme display van de smartphone in combinatie met een kleine batterij kan er dus voor zorgen dat de uiteindelijke batterijduur teleurstellend is.

Tot slot is de betrouwbare bron van LetsGoDigital volledig anoniem, dus we kunnen niet inschatten hoe waarheidsgetrouw deze informatie is. De mogelijkheid bestaat namelijk dat er niets van waar is. Als we in december plots een vouwbare Motorola Razr zouden zien, zit hij duidelijk bij het rechte eind, maar daarvoor moeten we dus nog enkele maanden wachten.