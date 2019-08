Volgende Fitbit Versa komt mogelijk met OLED-display en Alexa

Fitbit had het moeilijk na de lancering van de Ionic, hun eerste smartwatch, maar slaagde erin om dat goed te maken met de lancering van de Fitbit Versa in maart 2018. Met zijn 'squircle' vorm (zoals Fitbit het noemt) en betaalbare prijskaartje werd het al snel een van de populairste Apple Watch-alternatieven op de markt.

Het lijkt er nu op dat de tweede generatie Versa onderweg is en dat met enkele belangrijke upgrades. Het nieuws komt er van de betrouwbare Evan Blass, die gelekte renders van de komende Fitbit smartwatch toonde op zijn Twitter-account.

De gelekte renders van de next-gen Fitbit Versa (Image credit: Evan Blass)

Als we de beelden mogen geloven, is het duidelijk dat de volgende generatie Versa fysiek op het origineel zal lijken - inclusief de geanodiseerde aluminium behuizing aan de bovenkant en de PurePulse hartmonitor eronder - maar in plaats van de drie knoppen aan de zijkant, heeft de nieuwe versie er slechts één.

De grootste fysieke verandering lijkt echter te zijn dat het display van de smartwatch van LCD naar AMOLED wisselt. Een andere goede zaak is het feit dat Fitbit het logo aan de onderkant van het display heeft verwijderd, waardoor de bijgewerkte display naadloos overgaat in de zwarte rand van de wijzerplaat.

Een van de renders toont ook Amazon's slimme assistent Alexa. Dit moet gebruikers de mogelijkheid gaan geven om hun smart home precies zo te besturen als Apple Watch-eigenaren met Siri.

Hoewel er nog geen officieel woord is over de lanceringsdatum van de nieuwe Fitbit Versa, duurt dat na dit soort lekken meestal niet al te lang meer. Houd TechRadar dus zeker in de gaten.