Twitter ondersteunt 4K-resolutie voor foto's op Android en iOS

Na een korte testperiode kunnen Twitter-gebruikers voortaan 4K-beelden uploaden via de app op hun iOS- of Android-apparaat. Dit heeft het bedrijf zojuist bekendgemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers foto's tweeten in de hogere resoluties waar de nieuwste high-end camerasmartphones toe in staat zijn.

Twitter heeft deze functie in maart door een select aantal gebruikers laten testen. Vanaf vandaag is het beschikbaar voor alle gebruikers op Android en iOS. Je hebt de mogelijkheid om deze voorkeur aan te geven door naar Instellingen en privacy te gaan. Vervolgens druk je op Datagebruik > Uploads van afbeeldingen van hoge kwaliteit. Hier kun je aangeven dat je het toestaat om 4K-foto's te uploaden via mobiele data of wifi.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in "Data usage" settings. https://t.co/XDnWOji3nxApril 21, 2021

Niet iedere camerasmartphone is in staat om 4K-foto's te schieten, maar de meeste kunnen dit inmiddels wel. Hoewel je in 4K kunt tweeten, kun je de foto's op je telefoon over het algemeen niet in 4K bekijken. Er bestaan maar weinig smartphones met een beeldschermresolutie van 4K. De Sony Xperia 1 II is hier een voorbeeld van.

Dit maakt de nieuwe appfunctie van Twitter overigens niet nutteloos. Je kunt 4K foto's uploaden via je smartphone-app en ze in 4K bekijken op een 4K-monitor of -laptopscherm.