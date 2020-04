Firefox zou een week lang privébestanden van Twitter opgeslagen hebben

Bij Firefox-gebruikers die via de browser Twitter gebruiken, werden mogelijk langer dan gedacht privéberichten opgeslagen als gevolg van een bug.

In een blogpost legde de socialenetwerkgigant uit dat zijn platform privébestanden in de cache van Firefox had opgeslagen:

"We hebben onlangs opgemerkt dat de manier waarop Mozilla Firefox gegevens in het cachegeheugen opslaat, ertoe kan hebben geleid dat niet-openbare informatie per ongeluk in het cachegeheugen van de browser wordt opgeslagen. Als je Twitter via Mozilla Firefox vanaf een gedeelde of openbare computer hebt gebruikt en acties hebt uitgevoerd zoals het downloaden van je Twitter-gegevensarchief of media via Direct Message heb verstuurd/ontvangen, dan kan deze informatie in de cache van de browser opgeslagen zijn, zelfs nadat je je bij Twitter hebt afgemeld".

Hoewel de bug geen invloed heeft op gebruikers die toegang hadden tot Twitter via Firefox vanaf hun eigen apparaten, kunnen gebruikers die dit deden op gedeelde of openbare computers hun bestanden toegankelijk maken voor anderen, zelfs nadat ze zijn uitgelogd.

Data in de cache

De bestanden van Twitter die in de cache van Firefox zijn opgeslagen, bevatten bestanden die zijn verzonden of ontvangen van persoonlijke berichten, gegevensarchiefbestanden die zijn gedownload van de instellingenpagina van een profiel en meer.

Gelukkig is de impact van de bug beperkt, omdat Firefox na zeven dagen automatisch alle data in de cache van zijn browser verwijdert.

Je kunt de cache ook handmatig wissen door in de browser naar Menu > Opties > Privacy & Beveiliging > Cookie en websitegegevens > Gegevens wissen te gaan.

Twitter heeft deze bug nu opgelost om te voorkomen dat zijn platform niet-publieke informatie in de cache opslaat en het bedrijf zei ook dat de bug geen invloed heeft op de gebruikers van Chrome, Safari of andere browsers.

Via ZDNet