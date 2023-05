Trust presenteert twee nieuwe Ybar gaming muizen

In 2022 maakten gamers kennis met een hele nieuwe wereld van gaming muizen met de introductie van de GXT 922 Ybar. Trust biedt gamers nu een upgrade van hun setup met de gloednieuwe Ybar+ en Ybar Wireless gaming muizen.



De eerste nieuwe toevoeging aan de Ybar-serie van Trust is de GXT 923 Ybar Wireless. Deze muis heeft dezelfde geweldige functies als de GXT 922, waaronder de 7200 DPI-sensor voor de hoogste snelheid en precisie. Daarnaast zorgt de low-latency draadloze verbinding voor vertragingsvrij spelen en bewegingsvrijheid. Een oplaadbare batterij, die je tijdens het gamen kan opladen, met tot 50 uur gebruikstijd maakt lange gamesessies mogelijk.



(Image credit: Trust Ybar)

Binnenkort lanceert Trust ook de GXT 924 Ybar+. Dit wordt de meest ambitieuze gaming muis van Trust tot nu toe en heeft een hoogwaardige sensor, tot 25.600 DPI, 50G versnelling, 400 IPS tracking snelheid en een 1000Hz polling rate. Dit biedt de snelheid en precisie om te winnen in zelfs de meest intense games. Een premium volledig zwarte of witte afwerking en instelbare RGB LED-verlichting zorgen voor een gestroomlijnd ontwerp, terwijl de zijkanten met textuur ervoor zorgen dat de muis net zo goed aanvoelt als hij eruitziet.

Volledig in lijn met Trust's betaalbare groene gaming positionering, zijn beide muizen ook ontworpen met oog voor de planeet: met een samenstelling van tot 69% gerecycled plastic. Daarnaast heeft de GXT 922 Ybar ook een milieuvriendelijke update gekregen. Deze is nu gemaakt van 68% gerecycled plastic, in plaats van 100% virgin plastic.

De GXT 924 Ybar+ is verkrijgbaar vanaf juni 2023 voor een adviesprijs van 59,99 euro. De GXT 923 Ybar Wireless (opens in new tab) is meteen verkrijgbaar voor 29,99 euro.