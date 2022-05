Toekomstige WhatsApp-update laat je stilletjes groepen verlaten

WhatsApp werkt eindelijk aan het minder ongemakkelijk maken van groepen verlaten. Er wordt niet langer een notificatie naar iedereen in de groep gestuurd als je weggaat, enkel naar admins.

Eerder bracht WhatsApp al de mogelijkheid om groepen 512 leden te laten bevatten. Ook werden tegelijkertijd berichtreacties en de mogelijkheid om grotere bestanden te versturen uitgebracht. Discretie lijkt nu een volgend doel voor de berichtenservice.

Het verlaten van groepen wanneer je vindt dat het genoeg is, is vaak al een spannend moment. Dit komt vooral omdat elk lid binnen de groep een notificatie ontvangt dat je eruit bent gestapt. Het komt dan ook vaak voor dat je een berichtje krijgt met de vraag waarom je uit de groepsapp bent gestapt.

Deze verandering maakt bepaalde situaties in elk geval een stuk minder ongemakkelijk.

Analyse: binnenkort kan drama voorkomen worden

(Image credit: WABetaInfo)

WhatsApp is zeer gefocust op de groepen in 2022 en zorgt ervoor dat er makkelijkere manieren ontstaan voor zowel het delen van content of het verlaten van groepen wanneer je dat wil.

Er is altijd al een ongemakkelijk gevoel als je besluit om een groep te verlaten. Het kan een groepsapp van werk zijn of eentje voor een groepsevenement waar je uiteindelijk geen klik mee voelt.

Binnenkort komt er enkel nog een notificatie binnen bij admins als je besluiten om eruit te stappen. Dat is een hele goede ontwikkeling.

Alhoewel nog niet duidelijk is wanneer de functie uitgebracht wordt, of welk platform (iOS of Android) als eerste deze krijgt, is het ongetwijfeld iets waar veel gebruikers blij van worden.

Via WABetaInfo