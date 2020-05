The Last of Us 2 is gereed, release in juni

Naughty Dog meldt dat de ontwikkeling van The Last of Us 2 eindelijk voltooid is. De langverwachte opvolger van het razend populaire deel 1 verschijnt nu zeker in de schappen op 19 juni.

The Last of Us 2 creatief directeur Neil Druckmann onthult dit goede nieuws in een YouTube-video, waarin hij meldt dat de game 'has gone gold', wat een Engelse term is voor dat het product af is en er kopieën van het spel gemaakt worden voor de release.

"In april vertelden we jullie dat vanwege de staat van de wereld op dat moment, en de logistieke problemen buiten onze controle, de game uitgesteld moest worden. Dit gaf ons enkele weken extra om het spel te polijsten", zo meldt Druckmann in de video. "Nu we een releasedatum hebben, hebben we ook onze 'golden copy' opgestuurd."

"Dit houdt in dat de discs op dit moment gedrukt worden en de finale versie gereed wordt gemaakt om op PlayStation Network gezet te worden. Binnen enkele weken zullen jullie onze game kunnen spelen."

Het wachten waard

(Image credit: Naughty Dog)

The Last of Us 2 verschijnt zoals gezegd op 19 juni. Deze datum is ver weg van de oorspronkelijke verschijningsdatum, namelijk 21 februari. De tweede releasedatum was 29 mei, maar ook die bleek te vroeg te zijn. In maart kondigde Naughty Dog nog aan dat het spel voor onbepaalde tijd uitgesteld werd vanwege 'logistieke problemen'.

Gelukkig vrolijkte Naughty Dog de wereld weer een beetje op in april door te melden dat de game 'al' medio juni op de markt komt. Het ziet ernaar uit dat de ontwikkelaar ietwat geforceerd een nieuwe releasedatum bekend moest maken, omdat er flinke spoilers gelekt werden over de game in april. Daarin werd onder meer het plot van het spel gelekt en essentiële details.

Druckmann is er ondanks alles van overtuigd dat de game het lange wachten waard is, en moedigt fans dan ook aan om het spel zelf te ervaren, zelfs als ze de spoilers onverhoopt hebben gezien. Nu de ontwikkeling van de game klaar is, verwachten we dan ook geen uitstel meer.

Druckmann: "Wat je ook gezien, gehoord of gelezen hebt, niets is te vergelijken met het spelen van deze game van begin tot eind. Het is een videospel, je moet het spelen."