'Surface Laptop 4 krijgt vervangbaar deksel'

Een nieuw patent toont dat Microsoft mogelijk vervangbare deksels naar de volgende Surface laptop brengt, waardoor het veel eenvoudiger wordt om jouw Surface vorm te geven zoals jij dat wilt.

Het patent, dat deze week door WindowsUnited werd opgemerkt, toont een achterste paneel dat kan worden verwijderd, zodat je er een andere voor in de plaats kan steken. Deze zouden dan door handelaars samen met de Surface-laptops verkocht worden.

Het is en blijft een patent, en net zoals Windows Central ons vertelt, is het ook geen niet zeker dat dit daadwerkelijk in de producten wordt toegepast. Het toont ons wel dat Microsoft op zoek is naar manieren om zijn producten er iets meer uit te laten steken in een markt die verzadigd is met Ultrabooks die er allemaal hetzelfde uitzien.

Het patent verwijst ook niet naar een specifiek Surface-toestel. Het zou om meerdere producten gaan, zoals de Surface Book en Surface Laptop. Het patent stelt ook dat er meerdere aanpasbare opties zijn voor "computerapparatuur", zoals stickers en zelfs snap-on covers. Deze maken geen deel uit van het ontwerp van het toestel zelf, dus het zullen steeds ad hoc-oplossingen zijn.

Microsoft blijft in Surface-producten investeren

Ook al houdt het patent niet in dat we deze vervangbare deksels met 100 procent zekerheid zullen zien verschijnen in een toekomstige Surface-laptop, maar het zou ons toch niet verbazen.

Microsoft heeft zwaar geïnvesteerd in de Surface-reeks laptops en tablets, en een recente Bluetooth-certificering verwijst naar de aankomende release van de Surface Laptop 4. We weten niet of dit ontwerp in deze laptop zal verschijnen, maar we hopen van wel.

Het is moeilijk om deze dagen een unieke Ultrabook te vinden, dus het zou leuk zijn om te zien dat Microsoft dit soort aanpasbare opties toevoegt aan zijn Surface-producten. Het zou ook een verstandige beslissing als bedrijf om producten te maken die zowel in de winkel als in de praktische wereld opvallen.