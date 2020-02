Smartphonefabrikant Essential stopt ermee, inclusief concept Gem

Essential heeft in een persbericht laten weten dat het stopt met al haar werkzaamheden. Dit houdt in dat gebruikers van de enige uitgebrachte Essential-telefoon, de Essential Phone, na de februari 2020 patch geen nieuwe updates meer hoeven te verwachten.

Ook het Gem-concept, waar we in 2019 kennis mee maakten, zal in ieder geval niet door Essential zelf op de markt gebracht worden.

De startup is opgericht door Android-oprichter Andy Rubin. De computerprogrammeur stapte op bij Google nadat hij beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Met Essential wilde Rubin de strijd aan met gevestigde smartphonefabrikanten door duurzame toestellen te produceren met de optie om diverse add-ons te produceren door de jaren heen. Helaas was het eerste en enige product verre van perfect te noemen.

Nadat de productie van de Essential Phone eind 2018 stopte, kwam het bedrijf in oktober 2019 met het project Gem op de proppen. Deze telefoon kent een radicaal andere vormfactor: dun, lang en half zo breed als de doorsnee phablet. Gezien de afmetingen had het toestel nog het meeste weg van een afstandsbediening.

In het persbericht van vandaag wordt echter duidelijk dat Essential geen plannen heeft om Gem op de markt te brengen. Wat er precies achter de schermen is misgegaan, daar wordt niet op ingegaan in het persbericht. Na 30 april zal het bedrijf al haar activiteiten staken.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Essential) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Essential)

Een laatste blik op Gem

Als afscheidscadeau zien we in een blogpost nieuw materiaal met daarin een hoofdrol voor de Gem. Het ziet eruit als een 'gereed' product, met applicaties, diensten, een camera, en spraakbesturing, allemaal geoptimaliseerd voor het langwerpige design.

In de beelden zien we hoe diensten als Google Maps werken op het apparaat. Ook de ontzettend brede groothoeklens en spraakbesturing worden getoond in de blogpost.

In plaats van metalen randen lijkt de Gem volledig gemaakt te zijn van glas, wat onder meer over de camera-opzet zit en resulteert in een kleine 'bump'. Verder is er ruimte gemaakt voor een vingerafdrukscanner in het kleine apparaat.

Al met al ziet de Gem er in de video's bijzonder gelikt uit, maar we zetten zo wel onze twijfels bij de meerwaarde van zo een vormfactor. Zeker in een tijd waar groter gelijk lijkt te staan aan beter bij consumenten, vragen we ons hardop af of het product ooit succesvol zou kunnen worden in een redelijk verzadigde markt. Waarschijnlijk gaan we er nooit achter komen.

Via The Verge