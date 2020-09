Sennheiser introduceert goedkopere koptelefoon speciaal voor audiofielen

Koptelefoons voor echte audiofielen kosten vaak rond de €300, maar de nieuwe troef van Sennheiser belooft alle specificaties te leveren die je zoekt bij een over-ear koptelefoon met goede geluidskwaliteit, zonder een al te hoge prijs.

Voor een bedrag van €200 biedt de Sennheiser HD 560S een "natuurlijk en realistisch geluid waarmee details goed naar boven komen", wat hem ideaal maakt voor lange analytische luistersessies.

De koptelefoon is vanaf 29 september verkrijgbaar.

Volgens Sennheiser zijn de drivers van de HD 560S "speciaal ontworpen voor nauwkeurigheid" en maken ze "betrouwbare A/B-vergelijkingen van mixen, bronnen en mediaformaten" mogelijk. De koptelefoon zou de audio zo moeten laten klinken zoals het geluid in werkelijkheid klinkt.

Audiofiele specificaties

De koptelefoon bevat een open achterkant en faciliteert volgens Sennheiser een "natuurlijke uitbreiding van geluidsgolven" voor een "brede, gedetailleerde soundstage". Hoewel het geluid met deze woorden veelbelovend klinkt, zal veel van het geluid uit de oorschelpen 'lekken' waardoor het niet de beste optie is om te gebruiken in het openbaar of op kantoor.

De HD 560S heeft een grote frequentierespons tussen de 6Hz en 38kHz (de meeste koptelefoons bevinden zich tussen de 20Hz en 20kHz). Sennheiser zegt dat de koptelefoon veel complexe bastonen reproduceert die we kennen van de moderne hedendaagse muziek.

(Image credit: Sennheiser)

Dankzij de 120 ohm impedantie in de driver zou je de HD 560S met elke afspeelbron moeten kunnen gebruiken. In andere woorden: je koptelefoon zou ook veilig aan je krachtige versterker moeten kunnen worden aangesloten.

De koptelefoon beschikt niet over enige draadloze connectiviteit zoals de Sony WH-1000XM4. Dit is niet per se een probleem, gezien de meeste audiofielen de voorkeur hebben voor een bedrade aansluiting om compressie van de audio over een Bluetooth-verbinding te vermijden.

De HD 560S wordt geleverd met een afneembare kabel van 3 meter lang, een 6,3mm jack en een 3,5mm adapter met 150mm kabel. Er is echter geen toepassing voor een gebalanceerde connectie die je vaak ziet bij koptelefoons gericht op audiofielen. Hiermee wordt ruis verminderd en overspraak tussen de linker en rechter kanalen vermeden. Het gebrek hieraan is natuurlijk te verklaren door de relatief lage prijs.

Omdat Sennheiser de HD 560S heeft ontworpen voor langere luistersessies is het design van de koptelefoon zo comfortabel mogelijk gemaakt. Volgens het merk heeft de koptelefoon een "erg licht frame", terwijl de oorschelpen "ventileren en de oren niet raken".

De oorkussens zijn gemaakt van luxueus velours, wat zacht en comfortabel moet voelen, zelf gedurende de langste luistersessies.