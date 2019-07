Samsung wordt aangeklaagd in Australië voor misleidende smartphone reclame

De Australian Competition en Consumer Commission, ofwel de ACCC is van mening dat Samsung onjuist beweert dat de Galaxy toestellen waterbestendig zijn. Volgens de consumentenbond heeft het Koreaanse bedrijf de smartphones namelijk helemaal niet getest op de bestendigheid tegen zeewater of chloorwater van een zwembad.

En dat terwijl ze wel overal adverteren dat de Galaxy smartphones goed tegen alle soorten water kunnen, en ze zelfs gebruikt worden in zwembaden en in de zee. Zo is er een advertentie voor de Samsung Galaxy A5 met een surfer die een golf trotseert, en een andere voor de Samsung Galaxy S7 waarin twee mensen het zwembad in springen.

De meeste Galaxy smartphones kunnen vanwege hun IP rating water weerstaan, ze kunnen 30 minuten een halve meter onder water liggen en daarna weer gewoon goed werken. Maar of dat ook geldt voor een duik in de zee of als je een baantje trekt in het zwembad, dat is niet bewezen. En vreemd genoeg is dat wel het beeld wat Samsung schetst in hun reclames.

Oneerlijk concurrentievoordeel

De ACCC maakt zich zorgen om de kopers van de Samsung Galaxy smartphones, ze vinden dat zij hierdoor geen goed weloverwogen keuze hebben kunnen maken. Simpelweg omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over het product. Dat nota bene ook voor meer geld over de toonbank gaat vanwege zijn waterbestendigheid. Het geeft Samsung een 'oneerlijk concurrentievoordeel', zo zegt de ACCC.

Samsung gaat niet uitgebreid in op de aanklacht, maar als de zaak voor de rechter komt dan zullen ze zich verdedigen.

