Samsung showt de Galaxy Home Mini

Samsung kondigde een jaar geleden de originele Galaxy Home aan, maar het bedrijf heeft de speaker nog steeds niet gepresenteerd aan het publiek. Nu, echter, komen ze met een tweede smart speaker - een Galaxy Home Mini - en brachten ze deze mee naar de Samsung Developer Conference dat deze week plaatsvond in San Jose, Californië.

Samsung begon een paar maanden geleden met berichten over de Galaxy Home Mini, zonder dat ze het toestel officieel bekend hebben gemaakt. Dat is verder prima, maar het bedrijf heeft nog steeds geen lanceringsdatum vastgesteld voor de Galaxy Home die evenredig zou zijn aan de Amazon Echo en Google Home.

Ondanks dat we geen toegevoegde details hebben gekregen over de grote luidspreker, kregen we wel de kans om de Mini versie te zien, die een hoop vergelijkbare functies heeft als de grotere Galaxy Home, het lijkt erop dat de Galaxy Home Mini ontwikkeld is in samenwerking met AKG waar Samsung nu eigenaar van is, en dat biedt perspectief voor de geluidskwaliteit... dat gezegd hebbende, moeten we het eigenlijk direct horen, voordat we er enig oordeel over kunnen vellen.

De speaker ziet er mooi uit, maar hij verschilt niet zoveel van de andere smart speakers die er op de markt zijn. Het heeft een stoffen cover aan de buitenzijde, samen met knoppen aan de bovenkant om het volume te regelen en terug te spoelen.

Natuurlijk moet het nog blijken of er uberhaupt iemand is die een Galaxy Home wil hebben, of het nu een mini is of niet. De speakers worden geleverd met Samsung's Bixby digitale assistent wat over de jaren al beter is geworden. Maar, om echt gebruik te maken van Bixby, moet je alle Samsung toestellen gebruiken - terwijl Alexa en Google Assistant beide beschikbaar zijn in een reeks van apparaten van een aantal verschillende fabrikanten.

Dus wanneer krijgen we dan precies deze nieuwe mini speaker? Nou om eerlijk te zijn hebben we geen idee, zeker gezien de aanhoudende problemen met de Galaxy Home, maar we zullen zeker een oogje in het zeil houden bij CES 2020 mocht het ineens om de hoek verschijnen.