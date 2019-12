Deze premium smartwatch van Samsung geniet van een hoge Cyber Monday korting

Tijdens Black Friday en Cyber Monday zagen we dit jaar opvallend veel smartwatch deals verschijnen. Zowel grote namen als Fitbit, Garmin en Samsung als kleinere merken zoals Honor en Xiaomi konden genieten van verschillende kortingen.

Deze periode van kortingen wordt afgesloten met een van de beste smartwatch aanbiedingen die we ooit hebben gezien. Daar komt nog bij dat het een smartwatch is die hoog staat in onze toplijst met smartwatches van 2019, namelijk de originele Samsung Galaxy Watch Active.

Zijn richtprijs van 249 euro is nu bijna gehalveerd waardoor dit slimme horloge nu nog maar 129,99 euro kost. Wees er snel bij, want deze deal eindigt vandaag 2 december om middernacht.

Samsung Galaxy Watch Active Cyber Monday deal

Samsung Galaxy Watch Active voor €129,99,- i.p.v. €249,- De Samsung Galaxy Watch Active is de sportieve versie van de Galaxy Watch. Het kleine ontwerp, lichte materialen en nauwkeurige tracking zorgen ervoor dat je een gezonde levensstijl kunt nastreven. Deal bekijken

Is de Samsung Galaxy Watch Active toch iets te duur voor je? Kijk dan even naar deze alternatieven die ook tijdelijk goedkoper zijn.

Fitbit Charge 3 voor €99 i.p.v. €149 Deze hybride fitnesstracker/smartwatch van Fitbit krijgt een ongezien hoge korting. De Fitbit Charge 3 geeft je de bekende fitnessfuncties van Fitbit en verwerkt daarin enkele smartwatch-elementen. Bovendien is hij waterbestendig zodat hem makkelijk kan aanhouden tijdens het zwemmen.Deal bekijken