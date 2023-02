Samsung Galaxy S23 Ultra camera lijkt problemen met stabilisatie te hebben

De Samsung Galaxy S23 Ultra is ongetwijfeld een van de beste smartphones die je in 2023 kan kopen, maar dat betekent niet per se dat het nieuwe apparaat geen last heeft van bugs.

Zo heeft een Galaxy S23 Ultra-eigenaar aan SamMobile (opens in new tab) laten weten dat de zogenaamd uitstekende camerastabilisatie van het toestel niet werkt zoals verwacht. Video-opnames en in sommige gevallen ook 'landscape'-foto's zien er blijkbaar nogal schokkerig uit.

Tijdens het testen van de telefoon voor onze Samsung Galaxy S23 Ultra review, merkten wij juist dat de camera op Samsung's nieuwste flagship consistente en indrukwekkende prestaties leverde, dus het komt wel een beetje als een verrassing dat het toestel van deze gebruikers zulke problemen lijkt te hebben. Ook al hebben wij dit probleem dus niet gemerkt, is er wel een kans dat dit een bug is waar meer Galaxy S23 Ultra-gebruikers last van hebben.

SamMobile liet weten dat dit specifieke stabilisatieprobleem van de gebruiker niet het resultaat is van fysieke schade aan de S23 Ultra in kwestie. Ook merkte de gebruiker blijkbaar op dat het apparaat duidelijk heter werd op het moment dat de camera-app werd geopend.

Wij merkten geen camera-problemen tijdens onze tests met de Galaxy S23 Ultra

De opmerkingen van andere S23 Ultra-eigenaars onder het artikel van SamMobile suggereren dat dit probleem niet per se echt veelvoorkomend is, maar een aantal gebruikers willen toch graag dat Samsung (voor meerdere redenen) de camera-app een update geeft.

“Mijn [S23 Ultra] heeft geen stabilisatieproblemen,” staat er bijvoorbeeld in een opmerking onder het artikel. “Bij 12MP-foto's is er wel veel ruis aanwezig. De camera-app heeft echt een update nodig!"

Zelfs als dit probleem met de stabilisatie van de camera het gevolg is van een defecte camerasensor op dit ene S23 Ultra-model in plaats van een bug in de software, dan verwachten we nog steeds dat Samsung een software-update beschikbaar zal maken om de camera-ervaring over het algemeen iets soepeler te maken.

Een Galaxy vol bugs?

Als dit stabilisatieprobleem wel een bug lijkt te zijn op de S23 Ultra, dan is dit zeker niet de enige. Het nieuwe One UI 5.1-besturingssysteem introduceerde recentelijk namelijk ook al een andere bug.

Verschillende Galaxy S22- en Galaxy S21-eigenaars hebben aangegeven (via Samsung forums (opens in new tab)) dat One UI 5.1 hun batterijduur drastisch omlaag heeft gehaald. Een specifieke Galaxy S22 Ultra-gebruikers claimt dat zijn batterij na de update nog maar 3,5 uur meegaat.

Een aantal oplettende forumgebruikers merkten op dat het batterijverbruik van Samsung's toetsenbord ineens veel hoger is sinds One UI 5.1 en dat lijkt dus ook de oorzaak te zijn van dit probleem met de batterijduur.

SamMobile (opens in new tab) heeft aangegeven dat de Samsung-klantenservice via live chat de suggestie geeft om de cache en data voor het Samsung-toetsenbord te wissen en de apparaten die getroffen zijn door het probleem opnieuw op te starten. Waarschijnlijk zal Samsung echter ook wel aan een oplossing werken om het probleem automatisch op te lossen voor gebruikers.

Voor meer informatie over de nieuwste Samsung-smartphones kan je ook nog onze Samsung Galaxy S23 hands-on review en onze Samsung Galaxy S23 Plus hands-on review bekijken.