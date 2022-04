Samsung Galaxy S23-reeks naar verluidt voorzien van MediaTek-chipsets

De Samsung Galaxy S23 lijkt een interessantere smartphone te worden dan zijn voorganger, ondanks dat het nog 10 maanden duurt voordat hij op de markt komt. Sterker nog, het lijkt de meest bijzondere smartphone van het bedrijf te worden sinds de S10 uit 2019.

Dit denken we vanwege een bericht van Business Korea (opens in new tab). Deze website publiceerde een artikel dat claimt dat Samsung van plan is om MediaTek-chipsets in te zetten voor de Galaxy S23-reeks en de S22 FE.

Chipsets zijn een hekel punt bij Samsung. Het bedrijf gebruikt namelijk verschillende processoren in verschillende regio’s. In Europa zijn Galaxy S-toestellen uitgerust met Exynos-chips, terwijl ze op veel andere locaties van Snapdragon-CPU’s zijn voorzien.

Business Korea claimt dat Samsung ook chipsets van MediaTek wil inzetten. Mogelijk is het alleen bedoeld voor de Aziatische markt, maar dat is nog niet duidelijk. Het lijkt ons echter een vrij rommelige situatie als er ook nog een derde chipset bijkomt voor dezelfde smartphonereeks.

Samsung-fans worden misschien niet heel enthousiast van dit gerucht, maar het is zeker de moeite waard om te benoemen. Het kan namelijk een enorm verschil maken voor de toestellen.

Analyse: waarom MediaTek ertoe doet

MediaTek maakt een enorme opmars de laatste jaren.

Het bedrijf staat bekend om zijn chipsets voor budgetsmartphones. De naam ‘MediaTek’ impliceerde voorheen dat een toestel niet de beste specs zou hebben. Dit is echter veranderd in 2020 en 2021 met de lancering van de Dimensity-reeks.

De MediaTek Dimensity-chips zijn de krachtbron van wat indrukwekkende smartphones, zoals een aantal versies van de Xiaomi 12 en de Oppo Find X5 Pro in Azië. De chips kunnen kwaliteit van vlaggenschipniveau leveren, maar met lagere kosten.

Als Samsung van plan is om Dimensity-chips in te zetten, is dat een duidelijk signaal. MediaTek gaat dan zijn goedkope roots voorbij om een speler te worden op de premium markt.

Als dat ervoor zorgt dat de Galaxy S23 goedkoper wordt, is het een welkome verandering voor Samsung-fans. Mocht de prijs hetzelfde blijven, dan kan dat weer voor veranderingen op andere gebieden zorgen.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat Samsung moeite heeft met het produceren van genoeg chips voor zichzelf en daarom de hulp van een ander bedrijf nodig heeft. We kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt erop dat de S23-reeks wat verrassingen met zich mee kan brengen.