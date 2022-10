Aankomende Samsung Galaxy S22 update maakt nachtfotografie een stuk beter

Samsung tilt nachtfotografie naar een hoger niveau door de camera van de Galaxy S22 te updaten met een nieuwe Astrophoto-functie en de mogelijkheid om opnamen samen te voegen.

Andere smartphones hebben een soort "nachtmodus" waarmee het toestel betere foto's kan maken bij weinig licht. Maar astrofotografie is redelijk nieuw.

Je moet bepaalde trucs en apparatuur gebruiken om foto's van goede kwaliteit te maken van de nachtelijke hemel. Samsung pakt deze tekortkomingen aan met nieuwe functies die nachtfotografie gemakkelijker en leuker moeten maken via de eerder genoemde Astrophoto. Het bedrijf beweert (opens in new tab) zelfs dat je "professionele topkwaliteit" foto's kunt maken zonder extra apparatuur.

Nieuwe bètafuncties

Astrophoto wordt beschikbaar via Expert RAW, een app op de S22-serie waarmee gebruikers foto's in RAW-formaat kunnen maken en de Pro-instellingen van de camera kunnen configureren. Samsung was karig met de details, maar het bedrijf zei wel dat het toestel 'geavanceerde AI en multi-frame processing' gebruikt om de foto's over een specifieke periode te maken. Zo te horen moet je de telefoon een tijdje stilhouden, net als bij een time-lapse.

Er komt ook een zogenaamde Sky Guide in de app die de locaties van sterrenbeelden, zonnestelsels en andere kosmische wonderen aangeeft op het scherm.

Met de nieuwe Multiple Exposures-tool kan de S22 meerdere foto's nemen en die over elkaar plaatsen als een soort filter waarmee je unieke beelden (opens in new tab) kan creëren.



Samsung heeft, naast Astrophoto, ook enkele previews en video's laten zien voor de aankomende Camera Assistant-update die het giswerk uit smartphone fotografie wilt halen. Zo zien we de verschillen tussen Auto HDR aan of uit, en de snelheid van de sluiter (opens in new tab).

Camera Assistant

Zowel Astrophoto als Multiple Exposures zijn momenteel alleen beschikbaar in bèta en alleen op S22-telefoons met One UI 5. Als je een van de gelukkigen bent met toegang, kan je deelnemen aan de bèta door het menu Instellingen in Expert RAW te openen en vervolgens de optie Speciale foto's te selecteren.

Het is nog onduidelijk of er plannen zijn om de beta op oudere toestellen te lanceren, en of we Astrophoto terug zullen zien in de toekomstige Samsung Galaxy S23.