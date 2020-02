Samsung Galaxy S20 camera-opzet te zien in nieuwe leak

De Samsung Galaxy S20 familie wordt (op het moment van schrijven) over enkele uren uit de doeken gedaan, en wij kunnen eigenlijk niet meer wachten. Helaas voor Samsung lijkt er niet bijzonder veel nieuws meer onder de zon om te presenteren. Na de vele leaks rondom het design is er nu ook meer info over de aanwezige lenzen op de S20-serie.

De foto's zijn afkomstig van de doorgaans betrouwbare leaker Evan Blass. We verwachten dat er naast de Samsung Galaxy S20, S20 Plus, en S20 Ultra er geen andere Galaxy S-telefoon meer gepresenteerd zal worden. Opvallend: in tegenstelling tot voorgaande Galaxy S-telefoons zijn er nu wel veel onderlinge verschillen te vinden qua camera-opzet.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks)

Gaan we af op de leaks, dan zien we dat de Galaxy S20 beschikt over drie camera's aan de achterzijde. Twee daarvan zijn 12-megapixelcamera's; één reguliere lens en één groothoeklens. De derde lens betreft een 64-megapixeltelelens.

De Galaxy S20 Plus is redelijk gelijk qua camera's, maar kent één extra sensor, vermoedelijk een Time of Flight-camerasensor. Aan de voorzijde is er een klein gaatje aanwezig voor een 10-megapixelfrontcamera.

De Galaxy S20 Ultra is veruit het meest extreme apparaat van de drie. Zo zien we in de leaks onder meer een 40-megapixelfrontcamera. Aan de achterzijde is eenzelfde 12-megapixelgroothoeklens geplaatst als bij de andere S20-telefoons, maar daar houden de vergelijkingen dan ook op. De telefotolens is een 48-megapixelexemplaar, mogelijk uitgerust met quad-pixeltechnologie om 12-megapixelfoto's te schieten. Verder lijkt deze lens over een hogere maximale optische zoom te beschikken.

Verder kunnen we niet om de primaire 108-megapixellens heen, wat alleen al op papier er indrukwekkend uitziet. Dit alles wordt bijgestaan door twee dieptesensoren, want één is natuurlijk niet genoeg.

Wat weten we over de Galaxy Z Flip?

Samsung blijft Samsung

Samsung heeft de nodige concurrentie op het vlak van smartphonecamera's. Onder meer Huawei en Apple tonen al enkele jaren aan dat ze niet onder doen voor de Zuid-Koreaanse fabrikant. Met de S20-serie toont Samsung echter aan dat het menens is. Gezien de camera-opzet verwachten we dat de S20 Ultra gaat behoren tot de beste camerasmartphones van 2020, zo niet de beste.

Verder zien we in de leaks dat er (uiteraard) nieuwe hoesjes in de verkoop zullen gaan, evenals nieuwe draadloze oordopjes en een nieuw (slim) horloge van Samsung.

Ook wordt duidelijk dat de S20 Plus en S20 Ultra 5G gaan ondersteunen. De standaard Samsung Galaxy S20 krijgt niet deze ondersteuning, wat er vermoedelijk voor zorgt dat je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen voor de instapversie.