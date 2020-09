Samsung Galaxy A42 aangekondigd als eerste budget 5G-smartphone

Ook Samsung heeft begrepen dat niet elke consument bereid is om een duizendtal euro uit te geven aan een 5G-smartphone. Tot op heden waren de enige Samsung-smartphones met 5G-connectiviteit in de Benelux de premium S20 en Note 20 reeksen, maar daar komt dit najaar verandering in met de Samsung Galaxy A42 5G.

We weten nog niet heel erg veel op vlak van specificaties maar we hebben wel een adviesprijs en geschatte verkoopdatum.

Samsung Galaxy A42 verkoopdatum, prijs en specs

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy A42 5G zal in de loop van november te koop zijn in zowel België als Nederland voor een adviesprijs van 379 euro. Daarmee komt hij onder de populaire OnePlus Nord en zit hij iets hoger dan de basisconfiguratie van de Motorola Moto g 5G Plus.

Op de renders kunnen we alvast zien dat er achteraan vier camera's aanwezig zijn en vooraan een enkele selfiecamera. Details over de camera's hebben we nog niet, maar als we kijken naar de overige Galaxy A-toestellen op dit prijspunt, zoals de Galaxy A51, dan krijgen we naast de hoofdcamera vermoedelijk nog een macrocamera, dieptesensor en groothoekcamera.

Hoewel de Galaxy A40 een van de kleinere smartphones is, is de Galaxy A42 uitgerust met een 6,6-inch AMOLED-display. Dit display zal waarschijnlijk een 60Hz-verversingsnelheid hebben, maar het is wel fijn om op dit prijspunt een AMOLED-scherm te zien. Achteraan zien we geen vingerafdrukscanner, dus die zou hier onder het scherm moeten zitten zoals we gewend zijn geworden van Samsung.