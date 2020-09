PS5-releasedatum mogelijk nauwkeuriger te bepalen dankzij Disney Plus

Sony heeft misschien de afstandsbediening voor de PS5 onthuld, die het makkelijker moet maken om te navigeren tussen de entertainmentdiensten van de next-gen console, maar er ontbrak duidelijk iets op de afbeeldingen: de beschikbare entertainmentdiensten.

In aanvulling op de algemene volume-, speel/pauzeer- en navigatieknoppen die je op de afstandsbediening kan terugvinden, waren er ook vier drukknoppen onderaan het toestel te zien waar geen informatie opstond. Gelukkig kunnen we dankzij gelekte afbeeldingen van de handleiding van de afstandsbediening zien welke entertainment- en streamingdiensten samenwerken met de PS5 - en het kan de periode waarbinnen de PS5 wordt gelanceerd verkleinen.

De Braziliaanse website Tecnoblog (via GamesRadar) toonde beelden van de gelekte handleiding (de Braziliaanse versie), die duidelijk toont dat de vier toegewijde knoppen aan de onderkant van de afstandsbediening bedoeld zijn voor Netflix, Spotify, YouTube en Disney+.

Meer te zien dan op het eerste zicht

(Image credit: Disney)

Het is misschien geen grote verrassing om deze prominente streamingdiensten toegewijde knoppen te zien krijgen op de afstandsbediening van de PS5, maar wat wel interessant blijkt, is het feit dat Disney+ pas lanceert in Zuid-Amerika op 17 november.

Zoals hierboven vermeld, komen de lekken van een Braziliaanse handleiding, wat wil zeggen dat - zelfs als de knoppen zouden verschillen van regio tot regio - er in Zuid-Amerika diensten zijn met partnerschappen met de PS5.

Aangezien het gek zou zijn dat Sony een console verkoopt met een knop die toegewijd is aan een streamingdienst die nog niet beschikbaar is die regio, doet deze inclusie van Disney+ ons vermoeden dat we de PS5 pas zullen zien verschijnen vanaf 17 november, zeker als we verwachten dat het toestel over heel de wereld op dezelfde dag lanceert.

Ook al heeft Sony nog geen officiële prijs of releasedatum van de PS5 vrijgegeven, (op een "Feestdagen van 2020"-tijdslot na), toch suggereren geruchten dat we de nieuwe Playstation zullen zien verschijnen in het midden van november, met een bericht van VGC dat een releasedatum van 13 november vermeldt.

Volgens dit bericht heeft Sony "opmerkelijk meer marketingbudget opzijgezet" voor de week van 13 november, met bronnen die stellen dat een lancering in die week zou passen binnen hun verwachtingen. Als toevoeging duiden bronnen binnen Microsoft aan dat ze ook verwachten dat de PS5 gelanceerd wordt in de week van 13 november.

Ook al zijn we niet helemaal zeker wanneer de PS5 wordt vrijgegeven, het ziet er toch naar uit dat de Playstation 5 binnen deze periode wordt gelanceerd. Hoe dan ook kunnen we, net zoals bij lekken, enkel speculeren en zullen we verder moeten wachten op Sony om de releasedatum van de PS5 vrij te geven. Nu Microsoft eindelijk de Xbox Series X en Xbox Series S verder heeft onthuld kunnen we niet anders dan vermoeden dat Sony hetzelfde doet.