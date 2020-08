Prijs Samsung Galaxy Z Fold 2 uitgelekt en het lijkt goed nieuws

Er is geen twijfel mogelijk, de prijs van de Samsung Galaxy Z Fold 2 zal hoog zijn, maar hij zal iets goedkoper zijn dan de originele Galaxy Fold, in ieder geval in één regio.

De Galaxy Z Fold 2 zal in het VK een flinke £1.799 kosten volgens de officiële Samsung website, waarop de prijs gelekt werd. Die info werd voor het eerst gespot door de bekende leaker Max Weinbach. Dat is £100 'goedkoper' dan de eerste Galaxy Fold, die £1.899 kostte bij zijn (tweede) lancering in september.

Je kunt de Fold 2 zelfs al pre-orderen op die pagina, al raden we je aan om te wachten tot de officiële lancering op 1 september, aangezien we momenteel nog niet alles weten over zijn specificaties. Dan horen we over de officiële prijs in euro en verkoopdatum.

De Britse pre-orderpagina geeft ons ook een verkoopdatum voor de Galaxy Z Fold 2: vrijdag 18 september, met een verzenddatum van 17 september. De Galaxy Z Fold 2 wordt geleverd met 256GB interne opslag en is verkrijgbaar in twee kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black.

Wat is de prijs van de Galaxy Z Fold 2 in andere regio's?

Dit garandeert niet dat de Galaxy Z Fold 2 overal goedkoper zal zijn dan de originele Fold. In de VS kostte de eerste versie $1.980, en de Benelux ging hij over de toonbank voor €2.020. Dit geeft ons wel een idee over hoe de twee smartphones zich tot elkaar verhouden op vlak van prijs.

Het goede nieuws is dat we niet verwachten dat de de prijs van de Fold 2 rechtstreeks omgezet zal worden, waardoor hij alsnog boven de prijs van de originele Fold zou zitten.

Nog een beetje goed nieuws: de Samsung Galaxy Z Fold 2 lijkt beter te zijn op vlak van prijs-kwaliteit. Toen Samsung een teaser toonde bij de Note 20 lancering, zagen we een glimp van een buitenste display dat veel groter is dan het origineel en specificaties die overeenkomen met de Note 20 Ultra (behalve dat de camera een 2x optische zoom heeft, niet 5x optisch).