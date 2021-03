PayPal maakt betalen met crypto binnenkort mogelijk

PayPal heeft plannen om cryptocurrency mogelijk te maken als betaalmiddel binnen het platform. Deze zet komt vlak na het nieuws dat creditcardmaatschappij Visa digitale betaalmethoden toegankelijker wil maken voor alledaagse transacties.

Klanten kunnen hun bitcoin of litecoin via hun PayPal-portemonnee omzetten in fiatgeld, waarna ze kunnen betalen voor producten of diensten bij de online kassa.

Aangezien meer dan 29 miljoen verkopers de infrastructuur van PayPal wereldwijd hebben omarmd, kan de zet van PayPal ervoor zorgen dat het gebruik van cryptocurrency zal stijgen. In oktober 2020 introduceerde PayPal al 'Checkout with Crypto', waardoor klanten cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen of bewaren.

"Nu het gebruik van digitale transacties en digitale munteenheden groeit, vergroot de introductie van Checkout with Crypto onze focus op het mainstream maken van cryptocurrency. In de tussentijd blijven we klanten van PayPal de keuze en flexibiliteit geven omtrent welke betaalmehode ze willen gebruiken", zei Dan Schulman, CEO van PayPal. "Het mogelijk maken om aankopen te doen met cryptocurrency is een nieuw hoofdstuk in het massaal acceptabel maken van digitale betaalmethoden."