Je oude Sonos speaker krijgt binnenkort mogelijk geen updates meer

Heb je thuis nog een oude Sonos-luidspreker staan? Dan is nu het uitgelezen moment om na te gaan hoe oud hij precies is, aangezien Sonos heeft aangekondigd dat bepaalde, oudere producten niet langer software-updates zullen ontvangen.

Concreet gaat het om de Sonos Play:5, Connect, Connect Amp, de originele Zone Players, de CR200 en Bridge. Deze zes modellen zullen vanaf mei 2020 geen updates meer krijgen.

Dit wil gelukkig niet zeggen dat je oude Sonos speaker niet meer zal werken. Hij zal simpelweg geen nieuwe functies meer ontvangen vanaf mei.

Sonos heeft ook bevestigd dat het "bugs in de toekomst zal monitoren en aanpakken, mochten deze zich voordoen", volgens What Hi-Fi?.

Wat zijn de gevolgen?

Als je een van de getroffen Sonos-speakers hebt, geniet je niet langer van nieuwe software bij de introductie van functies of diensten voor de rest van de line-up. Als er bijvoorbeeld een coole nieuwe muziekservice verschijnt als concurrentie voor Spotify, dan zal je oudere Sonos-speaker deze niet ondersteunen.

Hoewel dat waarschijnlijk niet voor kopzorgen zorgt voor mensen met de originele Sonos Play:5 en andere getroffen apparaten, kan het wel een probleem vormen voor iedereen die een van deze luidsprekers gebruikt als onderdeel van een multi-room set-up.

Dit kan er namelijk voor zorgen dat je nieuwere Sonos-speakers de nodige updates ontvangen. In dat geval kan je de oude speaker loskoppelen en de update installeren, maar dan mist je multi-room set-up natuurlijk een onderdeel.

Er is ook de mogelijkheid dat veranderingen bij bedrijven zoals Spotify of Tidal, die een update van Sonos nodig hebben om te kunnen werken, ertoe kunnen leiden dat je oude Sonos je favoriete streamingdienst niet meer kan gebruiken.

Sonos wil zijn focus leggen op de nieuwere modellen, zoals de Sonos One. (Image credit: Sonos)

Waarom doet Sonos dit precies? Engadget zegt dat de technische mogelijkheden van deze oudere apparaten "in feite maximaal benut zijn, vanwege de beperkingen van het geheugen en de rekenkracht". Dat is niet bepaald een verrassing aangezien sommige van deze modellen meer dan tien jaar oud zijn.

Het is duidelijk dat Sonos zijn gebruikers probeert aan te moedigen om over te stappen op nieuwere producten zoals de Sonos Move bluetooth-speaker of de Sonos One smart speaker. In oktober kondigde het merk zijn Trade Up-programma aan, dat je 30% korting geeft op nieuwe modellen wanneer je oude Sonos-speakers recycleert.

In aanmerking komen de Sonos Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100 en ZP120 - de Sonos Play:1, die nu niet langer geproduceerd wordt en vervangen is door de Sonos One en One SL.

Op dit punt is het dus niet meer de moeite waard om een oudere Sonos-speaker te kopen. In de plaats daarvan koop je beter een nieuwer model of een draadloze speaker van een ander merk.

Via What Hi-Fi?