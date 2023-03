Nvidia RTX 4070 en 4060 gelekt

Oeps! Het ziet ernaar uit dat Gigabyte een grote verrassing van Nvidia heeft verpest. Gigabyte maakt namelijk hun eigen versies van Nvidia's grafische kaarten en het bedrijf heeft twee nieuwe grafische kaarten gelekt: de Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12GB en de Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8GB.

De timing van deze leaks is niet bepaald geweldig voor Nvidia (niet dat leaks vaak gunstig getimed zijn). Momenteel is namelijk het Nvidia GTC-evenement (GPU Technology Conference) bezig en Nvidia wil waarschijnlijk dat iedereen gefocust is op het nieuws dat aan de hand van het evenement naar buiten komt, zoals de nieuwste AI-verbeteringen en de nieuwe bedrijfstechnologie. Het nieuws dat we op de consumentenmarkt eindelijk wat betaalbaardere grafische kaarten van Nvidia krijgen, kan het andere nieuws overschaduwen.

Videocardz gaf aan (opens in new tab) dat er referenties te vinden waren naar de “GV-N4070AERO OC-12G” en “GV-N4060GAMING OC-8GD”-producten in de nieuwste versie van de 'Gigabyte Control Center'-software. Deze software wordt gebruikt voor dingen zoals het monitoren en overklokken van grafische kaarten en het instellen van RGB-verlichting.

In tegenstelling tot sommige andere fabrikanten, maakt Gigabyte gebruik van interne productnamen die redelijk gemakkelijk te ontcijferen zijn. Het was dan ook vrij duidelijk dat de productnamen in dit geval refereerden naar de RTX 4070 met 12GB aan geheugen en de RTX 4060 met 8GB.

Slecht nieuws voor Nvidia, goed nieuws voor gamers

Je kan niet echt om deze leak heen, dus het zal ook wel een foutje zijn waar Nvidia niet echt blij mee is. Het bedrijf heeft namelijk de RTX 4070 en RTX 4060 zelf nog niet officieel aangekondigd. Nou hadden we niet verwacht dat Nvidia deze grafische kaarten tijdens GTC zou onthullen, omdat dit evenement meer gefocust is op AI en bedrijfstechnologieën, maar deze leak zal ongetwijfeld wel roet in het eten hebben gegooid voor een geplande officiële onthulling.

Videocardz claimt ook informatie te hebben, waaruit blijkt dat de RTX 4070 op 12 april zal worden aangekondigd, maar voor de RTX 4060 lijkt die informatie nog niet bekend te zijn.

Deze leak is dus misschien slecht nieuws voor Nvidia, die de GPU's waarschijnlijk als een grote verrassing wou onthullen, maar het is in ieder geval goed nieuws voor gamers.

Tot nu toe heeft Nvidia alleen nog maar dure, high-end desktop-GPU's uitgebracht als deel van de nieuwste ‘Ada Lovelace’ RTX 40-serie: de RTX 4090, RTX 4080, en RTX 4070 Ti. Dit zijn dan wel een aantal van de beste grafische kaarten ooit, maar deze krachtige grafische kaarten passen niet binnen ieders budget.

Veel pc-gamers met een strakker budget voleden zich waarschijnlijk al in de steek gelaten door Nvidia. Het is nooit een goed idee om een groot deel van de markt te negeren, zelfs al ben je de marktleider. De grote rivalen van Nvidia, AMD en Intel, grepen dan ook hun kans om meerdere goedkopere grafische kaarten op de markt te brengen.

Nvidia heeft wel meerdere betaalbaardere mobiele GPU's uit de RTX 40-serie uitgebracht voor laptops, maar daar hebben gamers met een desktop natuurlijk niets aan als ze op zoek zijn naar een upgrade.

Het is in ieder geval mooi om te zien dat Nvidia eindelijk ook wat betaalbaardere grafische kaarten gaat uitbrengen, al weten we natuurlijk nog niet wat deze GPU's gaan kosten zonder een officiële aankondiging. Eerder hadden we misschien gezegd dat Nvidia deze grafische kaarten waarschijnlijk niet met hogere prijzen zou lanceren dan de vergelijkbare kaarten uit de RTX 30-serie, maar het bedrijf heeft de laatste tijd wel meer vreemde beslissingen genomen, dus we wachten nog maar even op de officiële prijzen, voordat we echt enthousiast worden over deze GPU's.