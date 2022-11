Nvidia RTX 4090 GPU toont voorproefje van gaming in 13K

Nvidia's RTX 4090 is een monster op vlak van 4K gaming en kan zelfs 8K-resoluties aan, maar kan het nog beter? Blijkbaar wel, want een YouTuber heeft met deze GPU een game in 13K kunnen draaien.

De sleutel tot deze 13K-kwaliteit is een game die niet enorm veeleisend is en Genshin Impact voldoet aan die voorwaarde. Deze game wordt vooral op smartphones gespeeld, maar er zijn ook versies voor pc's en consoles. Vanwege de mobiele roots zijn de specs niet veeleisend, aangezien de ontwikkelaars een GTX 1060 als aanbevolen GPU opgeven.

Zoals Tom's Hardware (opens in new tab) meldt, draaide YouTuber Golden Reviewer (opens in new tab) het op een RTX 4090 op een resolutie van 13.760 x 5.760 met gemiddeld 30 frames per seconde (fps).

Analyse: is dit wel nuttig? Ja en nee

30 fps is het absolute minimum voor een aangename game, maar je wilt eigenlijk meer dan dit voor een goede ervaring. De meeste mensen zien 60 fps als bodemgrens in dat opzicht, maar 30 fps is wel gewoon speelbaar.

30 fps is natuurlijk een gemiddelde framerate en zelfs op rustige momenten zakte het cijfer soms naar 25 fps. Tijdens een gevecht zullen er daarom ongetwijfeld hogere drops zijn waardoor je niet goed ziet wat je doet.

Ironisch is dat Golden Reviewer geen 13K monitor heeft (en niemand anders, voor zover wij weten), dus de resolutie wordt behaald via upscaling. Golden Reviewer laat zien hoe glashelder het beeld is door in te zoomen tot een niveau van 500%, waarbij de graphics haarscherp blijven. Het nadeel is dat de texturen van het spel geen 13K resolutie hebben, wat betekent dat er wat wazige stukken te zien zijn.

In een reactie onder de video zei iemand dat die hetzelfde probeerde met de RTX 3090. Blijkbaar was het resultaat hier een gemiddelde framerate van 12 fps op 13K, wat betekent dat de RTX 4090 een enorme stap vooruit is.