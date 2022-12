Nvidia RTX 4070 GPU lijkt onderweg, maar juich niet te vroeg

Nvidia’s RTX 4070 is misschien dichterbij dan we dachten, als we de hint uit officiële documenten kunnen vertrouwen.

VideoCardz (opens in new tab) heeft een tweet belicht van bekende hardware-leaker @harukaze5719, waarin een aanvraag bij de EEC (Eurasian Economic Commission) te zien was van Inno3D voor zijn eigen versies van de RTX 4070 en RTX 4070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4070 TiNVIDIA GeForce RTX 4070https://t.co/dup2WQ9RPD pic.twitter.com/8d75sIVELoDecember 21, 2022 See more

De bedrijfsnaam die genoemd wordt, Ask Technology Group Limited, is het moederbedrijf dat achter Inno3D staat en dit soort aangiftes van producten bij de EEC verschijnen vaak kort voor de lancering van die producten.

We gaan er nu dus wel vanuit dat de RTX 4070 Ti over een paar weken tijdens CES zal worden onthuld. Naar verwachting zou de grafische kaart vervolgens ook erg snel daarna al te koop worden aangeboden (misschien zelfs al op 5 januari). Aangezien de RTX 4070 samen met die GPU is aangegeven bij de EEC, vragen veel mensen zich af of deze grafische kaart ook gelijktijdig zal worden onthuld.

Conclusie: Een teken van leven voor de RTX 4070

Dit nieuws geeft dus nog meer reden om te denken dat de RTX 4070 Ti binnenkort gaat arriveren. Er is al een hele hoop bewijs en gelekte informatie over die grafische kaart voorbij gekomen, zoals bijvoorbeeld de foto's die recent gelekt zijn. Hoe waarschijnlijk is het verder dat de RTX 4070 ook al onderweg is?

Tot nu toe is er simpelweg nog lang niet zo veel informatie gelekt over de RTX 4070, daardoor lijkt het ook onwaarschijnlijk dat we deze grafische kaart al tijdens CES 2023 zien verschijnen. Als dat wel het plan was, dan denken we dat we inmiddels wel wat meer geruchten hadden gehoord.

Dat zou in ieder geval normaal gesproken wel het meest waarschijnlijk zijn, maar tegelijkertijd hebben we toch wel al een paar geruchten gehoord over de 4070. Die geruchten stellen dat deze kaart wel flink minder krachtig zal zijn dan de 4070 Ti. Dat zou dan in ieder geval op het gebied van het aantal cores het geval zijn, maar misschien geeft dat geen goed beeld van het echte prestatievermogen.

Het is dus ook niet helemaal ongeloofwaardig dat de RTX 4070 naast de snellere variant kan verschijnen, of anders misschien snel na de 4070 Ti. Eerdere geruchten wezen op maart als verschijningsdatum, maar aan de hand van deze officiële documenten zouden we de RTX 4070 misschien al in februari kunnen zien, of zelfs eind januari al.

In het kort lijkt het er dus op dat de RTX 4070 misschien eerder verschijnt dan we eerder hadden verwacht, maar reken maar niet op een verschijning tijdens CES 2023. De RTX 4070 Ti is daarentegen zeker wel verwacht op CES, maar je weet het nooit zeker, want ondanks de vele (geloofwaardige) geruchten kan Nvidia natuurlijk ook altijd nog op het laatste moment van gedachten veranderen.