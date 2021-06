Nvidia GeForce RTX 3080 Ti prijs, releasedatum en specs - alles dat we weten

De geruchten klopten, want Nvidia toonde ons zonet de RTX 3080 Ti (samen met de RTX 3070 Ti) op het Computex 2021 event.

We kregen niet alle details van de nieuwe vlaggenschip GPU van Nvidia te zien, maar aan de hand van de beschikbare informatie lijkt hij hard op de RTX 3080.

De RTX 3080 Ti komt wel met enkele merkbare upgrades ten opzichte van de RTX 3080, voornamelijk op vlak van geheugen. Zoals de geruchten voorspelden, komt de RTX 3080 Ti met 12GB GDDR6X, wat meer is dan de 10GB van de RTX 3080.

Nvidia plaatste de adviesprijs voor de GPU op 1.199 euro, wat zeker niet goedkoop is. Hopelijk schrikken ze hiermee cryptominers af van de volledige voorraad op te kopen, zodat gamers en videobewerkers er eindelijk mee aan de slag kunnen.

In het kort

Wat is het? De volgende premium grafische kaart van Nvidia

De volgende premium grafische kaart van Nvidia Wanneer verschijnt ze? 3 juni 2021

3 juni 2021 Hoeveel kost ze? 1.199 euro

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti releasedatum

Op het Computex 2021 event onthulde Nvidia dat de RTX 3080 Ti niet enkel echt is, maar ook binnenkort verschijnt, namelijk op 3 juni.

Dat wilt gelukkig zeggen dat we niet lang meer hoeven te wachten. Nvidia sprak echter wel niet over het aanhoudende tekort aan GPU's, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om een grafische kaart van Nvidia te bemachtigen.

Als de RTX 3080 Ti vanaf 3 juni te koop is, hoe makkelijk zal het dan zijn om er eentje te vinden? We vermoeden dat de voorraad onmiddellijk uitverkocht zal zijn, met de nodige teleurstelling als gevolg. We hopen dan ook dat Nvidia en de handelaars plannen hebben om scalpers en bots weg te houden, zodat gewone mensen er ook eentje kunnen kopen.

Nvidia heeft mogelijk ook hard gewerkt om meer voorraad van de RTX 3080 Ti's bij de handelaar te krijgen, wat alvast zou helpen. Het huidige tekort houdt helaas in dat het bedrijf ook maar beperkte opties heeft.

Het kan ook cryptominers afschrikken van de nieuwe GPU's te kopen door de mining-mogelijkheden van de grafische kaarten kunstmatig te beperken. Dit bleek in het verleden echter niet te werken.

Hoe dan ook, de vraag naar de RTX 3080 Ti zal hoog zijn, dus het wordt moeilijk om er op 3 juni eentje te vinden.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti prijs

Nvidia kondigde op het Computex evenement ook de prijs van de RTX 3080 Ti aan, en het bevestigde daarmee onze vermoedens: het wordt een dure GPU.

De Nvidia RTX 3080 Ti kost bij de lancering 1.199 euro. Dat is bijna het dubbele van de RTX 3080 bij zijn release, wat 719 euro was. Dat ligt tevens in de buurt van de RTX 3090 met dubbel zoveel VRAM voor 1.549 euro.

De prijs komt wel ongeveer overeen met die van de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, waar de Founders Edition 1.259 euro van kostte. Je krijgt dus een flinke upgrade voor bijna dezelfde prijs.

We moeten wel melden dat GPU's tegenwoordig veel meer kosten dan de adviesprijs, en dat dankzij de voorraadtekorten. Als de RTX 3080 Ti moeilijk te vinden is, dan zullen de prijzen dus enkel stijgen.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti specs en prestaties

Nvidia heeft nog niet veel onthuld over de specificaties van de RTX 3080 Ti, maar we weten al wel dat de kaart met 12GB GDDR6X geheugen komt. De recente geruchten klopten dus.

Dat duidt op een 384-bit geheugenbus, maar we vragen ons wel af waarom Nvidia dit tot 12GB beperkt in plaats van 24GB. Bij de lancering van de GeForce RTX 3060 vertelde Nvidia ons dat het bedrijf 12GB VRAM gebruikte in plaats van 6GB die meer toepasselijk is voor een 1080p GPU. Hier konden ze naar eigen zeggen hun gebruikers het meeste RAM kunnen geven voor de geheugenbus.

Door de VRAM te beperken tot 12GB kunnen ze van de RTX 3080 Ti wel een meer betaalbare versie van de RTX 3090 maken, omdat de meeste gamers niet zoveel VRAM nodig hebben.

Nvidia kondigde ook aan dat de RTX 3080 Ti 34 shader-TFLOPS, 67 RT-TFLOPS en 273 Tensor-TFLOPS heeft. Dat is voornamelijk jargon en wil weinig zeggen zonder meer informatie.

Een ander recent gerucht suggereert dat de RTX 3080 Ti met 10.240 CUDA-cores komt in plaats van de eerder geopperde 10.496 cores. Deze laatste hoeveelheid zou overeenkomen met de specs van de RTX 3090.

Zelfs als de RTX 3080 Ti beperkt is tot 10.240 CUDA-cores, dan is dat nog steeds een flinke stijging ten opzichte van de 8.704 cores van de RTX 3080. De RTX 3080 Ti zou dus wel eens een beest kunnen zijn op 1080p.

Volgens de presentatie van Nvidia op Computex 2021 is de GeForce RTX 3080 Ti zijn 'nieuwe gaming vlaggenschip' en biedt het anderhalve maal de prestaties van de RTX 2080 Ti.

Een andere slide van de prestentatie belooft significante prestatieboosts in Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Dirt 5, Minecraft RTX, Watch Dogs: Legion en Cyberpunk 2077, in vergelijking met de RTX 2080 Ti en GTX 1080 Ti.

Zodra we er eentje te pakken krijgen, zullen we kijken of deze beweringen stand houden.