Nuki lanceert oplaadbaar Power Pack voor eerste en tweede generatie smart locks

Na het Nuki Smart Lock en het Nuki Smart Lock 2.0 wachten we vol spanning op een opvolger, maar het wachten is helaas nog niet voorbij. Het bedrijf dat specialiseert in smart locks heeft wel een langverwachte upgrade uitgebracht voor zijn bestaande sloten in de vorm van een oplaadbare batterij, het Nuki Power Pack.

Nuki Power Pack

(Image credit: Nuki)

Zoals je in onze review van het Nuki Smart Lock 2.0 kan lezen, is het gebruik van vier AA-batterijen een van de minpunten van het smart lock. Het bedrijf heeft onze feedback duidelijk ontvangen en komt nu met een oplossing. Het Nuki Power Pack is namelijk een oplaadbare batterij die compatibel is met het eerste en tweede generatie smart lock.

Die batterij gaat daarnaast een volledig jaar mee, voor hij opgeladen moet worden. Nuki heeft ook moderne mindset gehanteerd aangezien je het Power Pack kan opladen met een USB-C-poort. Via de Nuki-app kan je ook controleren wat het resterende batterijpercentage is en de app geeft je een melding als de batterij bijna leeg is zodat je niet voor een onaangename verrassing komt te staan. Hou er wel rekening mee dat het Power Pack een tiental uur moet opladen voor het volledig is opgeladen.

Het Nuki Power Pack is tot slot te koop vanaf oktober en kost 49 euro.

Nuki Smart Lock 2.0 Limited Edition

(Image credit: Nuki)

De volgende verandering is minder innovatief dan een oplaadbare batterij, maar is eveneens erg welkom voor de designbewuste consument. Nuki heeft namelijk een volledig witte versie van het smart lock gemaakt, inclusief wit Power Pack en witte Nuki Bridge.

Let wel: het gaat om een Limited Edition dus je moet er snel bij zijn als je zeker wilt zijn van een exemplaar. Je kan daarom al vanaf morgen, 9 september 2020, een pre-order plaatsen op de website van Nuki.

De Limited Edition kost tot slot 299 euro en is alleen beschikbaar in als pakket met Power Pack en Bridge.