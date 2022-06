Nieuwe Windows 11-update lost verschillende game-crashes op

Microsoft heeft een nieuwe Windows 11-update uitgebracht die vooral oplossingen biedt voor pc-gamers. Het lost namelijk een irritant probleem op waarbij games soms konden crashen.

De update, genaamd KB5014668, is momenteel nog een optionele update. De update wordt nu dus nog niet automatisch geïnstalleerd. Bleeping Computer (opens in new tab) meldt echter dat deze in de automatische update van de volgende 'Patch Tuesday' zit. Die wordt op 12 juli uitgebracht.

Volgens de release-aankondiging (opens in new tab) van Microsoft over de patch adresseert deze update ''problemen die bepaalde games lieten stoppen met werken als ze bepaalde audiotechnologie gebruiken om geluidseffecten af te spelen.''

Voor pc-gamers op Windows 11 zijn game-crashes en games die niet reageren behoorlijk irritant. Het is dus goed dat Microsoft zich richt op deze problemen door middel van een update. Mocht je problemen ervaren tijdens het draaien van games, is het de moeite waard om snel de update te installeren om te kijken of dit een oplossing biedt.

Het probleem lijkt vooral aanwezig bij gamers die XAudio API gebruiken om geluid af te spelen.

Andere oplossingen

De update richt zich verder op Windows 11 upgrade (opens in new tab)-problemen. Ook worden moeilijkheden met Bluetooth-verbindingen aangepakt.

Een nieuwe functie wordt ook meegenomen in de update, maar dit is geen hele spannende. Deze heet 'search highlights' welke ''opmerkelijke en interessante momenten van de dag deelt die speciaal zijn zoals feestdagen, jubileums en andere leerzame momenten zowel wereldwijd als in je eigen omgeving.''

Dat klinkt voor ons alsof er minder afleidende icoontjes en notificaties op de taakbalk komen te staan. Hopelijk is nuttiger dan het klinkt, maar voor een functie als deze hoef je geen haast te maken met het downloaden van de update.

Aangezien het momenteel nog een optionele update is, wordt deze niet automatisch geïnstalleerd. Om deze handmatig te installeren open je het startmenu, zoek je op ''Windows Update'' en druk je op enter.

Klik vervolgens op ''Naar updates zoeken'' en dan staat KB5014668 er (als het goed is) direct bij. Druk vervolgens op ''Downloaden en installeren''. Windows doet de rest van het werk.

Als je niet wilt rommelen met handmatige updates, zou je automatisch de update op 12 juli moeten krijgen. Het kan de moeite waard zijn om tot dan te wachten om er zeker van te zijn dat de update compleet af is (de reden waarom de update nu nog optioneel is). Ben je een pc-gamer die problemen ervaart, is 12 juli wellicht nog te ver weg.