Nieuwe Windows 10 update veroorzaakt meer serieuze problemen, zo los je ze op

Het lijkt erop dat de problemen met Windows 10 updates blijven ontstaan, met Microsoft laatste patch KB4549951, die serieuze problemen veroorzaakt voor sommige gebruikers.

Zoals MSPowerUser vermeldt, hebben sommige gebruikers geprobeerd om de nieuwste update te installeren en kregen toen errors te zien zoals 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 en vervolgens lukte het ze niet om de update te installeren.

Windows 10 KB4549951 is een belangrijke veiligheidsupdate voor Windows 10 1903 en 1909, de twee meest recente versies van Windows 10, dus sommige gebruikers maken zich geheel terecht zorgen of ze de update wel kunnen installeren.

Echter lijkt het erop dat zelfs als je het kan installeren, je misschien wel een paar serieuze problemen tegenkomt, andere gebruikers klagen hierover dat als de update eenmaal is geïnstalleerd op hun PC's ze te maken krijgen met zeer vervelende problemen.

Bluetooth

Een klacht was dat nadat de update geïnstalleerd was, Bluetooth stopte op het getroffen apparaat.

Er is ook een melding bekend dat de nieuwe update de Wifi-verbinding verbreekt voor sommige mensen, terwijl andere berichten rondgaan over de Blue Screen of Death error.

Blue Screen of Death problemen zijn met name vervelend, omdat dit betekent dat de hele PC niet meer reageert en de enige oplossing is dan om het apparaat te rebooten, met de kans dat niet opgeslagen werk wat openstond verloren gaat.

Zo los je het op

We hebben contact gezocht met Microsoft voor een reactie, maar tot dusver heeft het de problemen met de update, die op 14 april beschikbaar werd nog niet erkend.

Op dit moment is de enige betrouwbare manier om de problemen met de KB4549951 update op te lossen, het verwijderen van de update. Echter moeten we erbij zeggen dat omdat deze update met belangrijke veiligheidsoplossingen komt, je het alleen moet verwijderen als je problemen ondervindt.

Als je de update hebt geinstalleerd en problemen ondervindt, volg dan de stappen hieronder op om het te verwijderen:

Als eerste open je de Instellingen app in het Start menu(het tandwiel), klik dan op 'Bijwerken & Beveiliging' onderaan en klik dan op 'Windows Update' in het linkermenu.

Vervolgens klik je op 'Geschiedenis van updates weergeven', ga op zoek naar KB4549951 in de lijst van updates, selecteer deze en klik dan op verwijder.