Nieuwe Motorola Moto g 5G Plus geeft je topklasse specs aan een bodemprijs

Enkele maanden geleden mochten we de Samsung Galaxy S20 Ultra verwelkomen als de eerste 5G-smartphone in Nederland en België. Met zijn prijs van 1349 euro ligt hij echter ver buiten het budget van de gemiddelde consument. Hoewel 5G-netwerken bij ons nog steeds niet volledig op punt staan, wil de gloednieuwe Motorola Moto g 5G Plus dit razendsnelle netwerk toegankelijker maken. Hij kost namelijk 1000 euro minder dan de S20 Ultra en heeft dus een richtprijs van 349 euro. Ondanks die lage prijs is hij toch uitgerust met topklasse specificaties waar andere smartphones alleen maar van kunnen dromen.

Motorola Moto g 5G Plus: Krachtige specificaties

Binnenin de Motorola Moto g 5G Plus vinden we een krachtige Snapdragon 765 terug. Die chipset biedt ondersteuning voor sub-6Ghz 5G-netwerken en is op vlak van prestaties meer dan snel genoeg voor de gemiddelde gebruiker. De smartphone verschijnt in twee versies: eentje met 4GB RAM en 64GB opslag en een tweede versie met 6GB RAM en 128GB opslag. Als dat niet voldoende is, kan je het geheugen nog uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 1TB. Het geheel wordt van stroom voorzien door een enorme 5.000mAh-batterij die 20W-snelladen ondersteunt. De batterij is niet draadloos oplaadbaar, maar dat verwachten we ook niet op dit prijspunt.

(Image credit: Motorola)

Een van de meest indrukwekkende onderdelen van de Motorola Moto g 5G Plus is zijn display. Het is een ruim Full HD 6,7-inch display met 21:9 verhouding, waardoor het ideaal is om films en series te kijken. Het display heeft bovendien een verversingssnelheid van 90Hz waardoor alles op het display er enorm vloeiend uitziet. OnePlus was de eerste bekende smartphonefabrikant die een 90Hz-display toonde vorig jaar en Motorola introduceert hetzelfde type display nu op een enorm laag prijspunt. We moeten hier wel opmerken dat het gaat om een lcd-display en niet om een kwalitatiever OLED-display. HDR10-ondersteuning is echter wel aanwezig.

Opvallende camera’s

Qua camera’s zien we hier een primeur in de geschiedenis van Motorola. De Motorola Moto g 5G Plus is namelijk voorzien van een dubbele punch-hole selfiecamera vooraan. Motorola heeft niet gekozen voor het pilvormige ontwerp zoals de Galaxy S10 Plus van vorig jaar, maar voor twee losstaande camera’s. Het gaat om een 16MP-hoofdcamera en 8MP-groothoekcamera zodat je makkelijker grote groepen mensen of landschappen op de foto kan krijgen.

(Image credit: Motorola)

Achteraan vinden we vier camera’s in een camera-eiland linksboven: 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, 5MP-macrocamera en 2MP-dieptesensor. De 48MP-camera kan met behulp van quad-pixel technologie ook ’s nachts degelijke plaatjes schieten in 12MP. Optische beeldstabilisatie vinden we hier dan weer niet terug, maar je kan wel in 4K bij 30fps video’s opnemen.

Overige trucjes

Als je goed hebt gekeken naar het design van de Motorola Moto g 5G Plus, dan zie je geen vingerafdrukscanner op de achterkant. Die zit namelijk verwerkt in de aan/uitknop aan de rechterkant. Er is bovendien nog een handige softwaretruc ingebouwd waardoor je een snelmenu kan openen door twee keer op die knop te tikken. In dat snelmenu kan je zes apps/snelkoppelingen naar keuze plaatsen. Dat is niet de enige nieuwe knop voor Motorola, want aan de linkerkant vinden we nu helemaal bovenaan een Google Assistant-knop terug. Een enkele tik op de knop roept de spraakassistent op zodat je een commando kan inspreken. In tegenstelling tot bij sommige concurrenten kan je de knop hier niet personaliseren om een bepaalde app te openen.

(Image credit: Motorola)

Motorola Moto g 5G Plus: prijzen en lanceringsdatum

De Motorola Moto g 5G Plus verschijnt in de Benelux in de kleur Surfing Blue en in twee versies die we hierboven hebben aangehaald. De versie met 4GB RAM en 64GB opslag kost 349 euro en de versie met 6GB RAM en 128GB opslag kost 399 euro. De toestellen zullen tot slot vanaf eind juli in de winkelrekken liggen.