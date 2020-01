De nieuwe iPad Pro 2020: wat we willen zien

We verwachten binnenkort de lancering van een nieuw iPad Pro apparaat - het assortiment van hoogwaardige tablets staat aan de top van premium hardware, en elk jaar brengt een nieuwe iteratie van de apparaten verbeteringen.

We hadden niet verwacht dat we nieuwe iPads zouden zien tijdens het Apple evenement in september, waar de iPhone 11, iPhone 11 Pro, de iPhone 11 Pro Max en de Apple Watch 5 werden onthuld, maar het bedrijf toonde onverwachts een nieuwe instap iPad 10.2. Deze bevindt zich aan de andere kant van het prijsspectrum dan de iPad Pro's.

Update: Een gelekte foto wijst erop dat de iPad Pro 2020 drie camera's achteraan heeft, terwijl bronnen het niet eens zijn over de lanceringsdatum.

We hebben ook meer gehoord over het iPadOS, het nieuwe besturingssysteem dat de toekomstige iPad Pro's zullen gebruiken. Als we het bij het juiste eind hebben, wat betreft de lancering van de nieuwe iPad Pro tablets in oktober, dan worden ze waarschijnlijk geleverd met iPadOS.

Apple zal het lastig krijgen om zijn premium producten relevant te houden, dankzij Samsung die zijn best doet om de concurrentie aan te gaan in de vorm van de Samsung Galaxy Tab S6, en het is ook een cruciaal jaar voor de iPad Pro met de lancering van de iPadOS, die met zijn looks de Apple tablet-ervaring verandert.

Er zijn nog maar weinig lekken of geruchten verschenen over de nieuwe iPad Pro modellen. We gaan ervan uit dat er twee verschillende formaten zijn, zoals de iPad Pro 11 en iPad Pro 12.9 uit 2018, maar iPad Pro's hebben wel andere formaten gehad in het verleden, dus een verandering zou niet ongekend zijn.

Buiten de vermoedens en een aantal geruchten hier en daar weten we nog helemaal niet veel, en daarom speculeren we over onze wenslijst.

iPad Pro 11 (2018) (Image credit: Future)

Ter zake

Wat is het? De volgende generatie van Apple's premium iPad Pro tablets

De volgende generatie van Apple's premium iPad Pro tablets Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk in de eerste helft van 2020

Waarschijnlijk in de eerste helft van 2020 Hoeveel kost hij? Een reeks van prijzen afhankelijk van het formaat, maar allemaal wel prijzig

Nieuwe iPad Pro 2020 lanceringsdatum en prijs

Als je met smart zit te wachten op de nieuwe iPad Pro lanceringsdatum, dan hoef je waarschijnlijk niet meer zo lang te wachten, Stiekem hadden we verwacht een nieuwe iPad Pro te mogen verwelkomen in 2019, maar dat liep net even allemaal anders.

Natuurlijk is er (nog) geen officiële bevestiging dat de tablets uitgebracht worden, maar we vermoeden, zeker nadat er geen iPad Pro is verschenen in 2019, dat er in het jaar 2020 snel genoeg meer informatie naar buitenkomt over een eventuele release van de nieuwe iPad Pro.

(Image credit: TechRadar)

Als je al wat weet over de iPad Pro apparaten, dan weet je dat de prijs de grootste afknapper is. Ze zijn de definitie van een hoogwaardig premium gadget, en we verwachten niet dat dat zou veranderen met de nieuwe iPad Pro modellen, helemaal als ze een van de verbeteringen hebben waar we op hopen.

Om het in context te plaatsen: de huidige iPad Pro 11 899 euro voor de optie met de minste opslagruimte, namelijk 64GB en 1.509 euro voor 1TB capaciteit, en de iPad Pro 12.9 prijzen variëren van 1.119 euro tot 1.729 voor dezelfde opslag.

Dan zijn er nog de randapparaten die volgens sommige een intrinsiek onderdeel zijn van de iPad Pro ervaring. De Apple Pencil stylus koop je voor 135 euro en de Smart Keyboard Folio toetsenbord en hoes kost 219 euro.

En dan zullen de iPad Pro prijzen nog wel hoger liggen, hoewel we nog niet weten hoe hoog ze precies zijn.

De nieuwe iPad Pro 2020 nieuws en geruchten

Het belangrijkste iPad Pro 2020 lek tot dusver is een foto die de achterkant van een dummy unit zou tonen, waarop drie camera's zichtbaar zijn.

Dat zou een behoorlijke upgrade zijn, aangezien de huidige iPad Pro modellen alleen een lens achteraan hebben. We weten niks over de specificaties van dit cameratrio, maar het zou logisch zijn als ze hetzelfde zijn als de iPhone 11 Pro, die een 12MP f/1.8 hoofdlens heeft, een 12MP f/2.0 telefoto en een 12MP f/2.4 ultra-groothoeklens heeft.

First Physical Leak of Apple’s New Upcoming iPad Pro Design https://t.co/fqpT5vfqIJSeptember 17, 2019

Maar, een andere bron beweert dat de volgende iPad Pro een 3D-dieptelens kan hebben. Al is het niet duidelijk of deze zich dan aan de voor- of achterkant bevindt. In elk geval nemen we dit nu allemaal met een korreltje zout.

Buiten de drie camera's zijn er niet echt verrassingen te vinden in de gelekte foto - de achterkant lijkt van metaal te zijn met ongeveer hetzelfde ontwerp als de iPad Pro 11.

Wat we willen zien op de iPad Pro

Aangezien we maar weinig weten over de aankomende iPad Pro series, hebben we een aantal dingen opgesomd die we graag willen zien.

1. Verbeterde schermtechnologie

(Image credit: Future)

Voorgaande generaties van de iPad Pro gebruikten LCD-schermen, dat hebben alle iPads over het algemeen, dus het is duidelijk dat Apple toegewijd is aan die technologie. LCD-schermen hebben een aantal problemen, zoals zwakkere zwarte reproductie die je niet hebt bij OLED- of AMOLED-schermen.

Samsung wordt ook steeds beter wat betreft tablets, en de Samsung Galaxy Tab S6 heeft een Super AMOLED-scherm met een betere resolutie dan de iPad Pro's, dus als Apple de concurrentie voor wil blijven dan moeten ze de schermkwaliteit verbeteren.

Betere schermkwaliteit is een bepaalde noodzaak in de iPad Pro, aangezien veel professionals het gebruiken om het apparaat te laten werken - veel daarvan hebben de allerbeste displaytechnologie nodig om op de juiste manier kleur en details te tonen.

2. Langere batterijduur

(Image credit: Future)

De iPad Pro (2018) reeks komt met een degelijke batterijduur, maar als je je iPad Pro gebruikt voor zoiets als videobewerking of gamen, dan kan de duur snel flink afnemen.

Zelfs als je de iPad Pro's processor niet op de proef stelt, het gigantische scherm betekent meestal dat de batterijduur sneller afneemt dan je zou willen, dus na een of twee dagen van normaal gebruik zal de batterij vrij laag zijn.

Met iPad Pro's die steeds meer gaan lijken op laptops, is het tijd voor Apple om de batterijduur echt een boost te gaan geven.

3. Sneller opladen

Net zoals de batterijcapaciteit verbeterd zou kunnen worden, kan ook de snelheid waarmee hij oplaadt, verbeterd worden.

Wanneer je de iPad Pro oplader gebruikt die wordt meegeleverd, kan het vaak een paar uur duren voordat de tablet helemaal is opgeladen, en dat is gewoonweg te langzaam als je in een koffietentje even wil opladen of als je weinig tijd hebt om hem op te laden.

Apple verkoopt 30W-opladers op zjin website, dus we weten dat de tablets snelladen ondersteunen, en we zouden graag zo'n adapter zien in de doos - als alternatief willen we de basis oplaadsnelheid iets zien toenemen.

4. Verbeterde Face ID

(Image credit: Future)

Terwijl Apple's Face ID systemen op de iPad en iPhone origineel werden aangeprezen als leidende marktpositie, worden ze nu overschaduwd door gezichtsherkenningssystemen in andere smartphones, en nu kan het een stuk sneller gaan om een Android-apparaat aan te zetten dan een iOS-apparaat.

Bij de meest recente iPad Pro reeksen voelt Face ID een beetje onbetrouwbaar aan - hij registreerde ons gezicht niet altijd en wanneer het wel lukte ging dat niet al te snel. We willen deze verandering graag zien met verbeteringen voor het gezichtsontgrendelingssysteem, want op dit moment gaat het sneller om een wachtwoord te typen dan de tablet ervan te overtuigen dat jij het echt bent zodat hij je herkent.

5. Meer RAM

De iPad Pro-apparaten zijn bedoeld als premium apparaten, maar dat is moeilijk te geloven als je kijkt naar hun RAM, 4GB is echt niet genoeg op dit punt (de 1TB modellen komen met 6GB, maar dat is nog steeds vrij laag).

Veel hoogwaardige smartphones van nu worden geleverd met 8GB RAM, net zoals de Samsung Galaxy Tab S6 en sommige komen zelfs met 12GB. Dit extra vermogen is net zo handzaam voor het navigeren van de gebruikersinterface als het spelen van games, het renderen van video's of het indelen van je bestanden dus het is nogal een verrassing dat de iPad Pro's een RAM geheugen hebben dat onder het gemiddelde zit.

Als het RAM zou zijn verbeterd in de nieuwe iPad Pro reeks, dan zouden de tablets veel nuttiger zijn voor veel verschillende zakelijke en privéfuncties - en de apparaten zouden meer de strijd kunnen aan gaan met de concurrentie.

6. Betere Apple Pencil verbinding

(Image credit: Future)

Als er een algemene klacht is die de meeste mensen hebben die een Apple Pencil gebruiken, dan is het wel hoe hij fysiek verbindt met de iPad Pro. Hij verbindt door middel van een magnetische balk op de bovenkant (wanneer je hem horizontaal houdt), waarmee hij draadloos oplaadt.

Maar, als je de iPad Pro ooit in een tas stopt terwijl de iPad Pro is verbonden (iets wat je waarschijnlijk wel zal doen als je hem meeneemt naar je werk of een koffietentje), en je haalt hem er weer uit, dan kom je tot de ontdekking dat de pen ontbreekt. De Apple Pencil valt namelijk erg makkelijk van de iPad als hij in je tas zit.

Samsung heeft een fysieke dock in de Galaxy Tab S6 voor de S Pen, en als er iets vergelijkbaars was in het 2019 iPad Pro assortiment, dan voorkom je die irritante momenten dat je de tablet uit je tas haalt zonder de pen.

(Image credit: TechRadar)

7. Een nieuw Smart Keyboard Folio

Net als de Apple Pencil is de Smart Keyboard Folio een accessoire dat af en toe problemen heeft.

Bijvoorbeeld, als de Folio is gevouwen, zijn de toetsen vervaagd, dus je kunt ze soms per ongeluk indrukken. Het toetsenbord is ook niet verlicht, en daarbovenop kan hij ook nog vrij luid zijn.