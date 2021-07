'Apple iMac 27 met M1X-chip verschijnt pas in 2022'

Eerder dit jaar verscheen een nieuwe 24 inch iMac met Apples M1-chip. Ondertussen wachten we op een nieuw 27 inch model (of groter). Het lijkt erop dat we tot 2022 moeten wachten op een nieuwe iMac.

Volgens Apple-analist @dylandkt op Twitter (opgemerkt door Gizmodo), verschijnt de nieuwe high-end iMac pas volgend jaar. Een gerucht van Mark Gurman (via Notebook Check) stelt bovendien dat de MacBook Pro 16 inch en 14 inch zijn vertraagd tot het einde van 2021. Dit is te wijten aan een tekort aan Mini-LED-panelen.

The high end iMac will release in 2022. 🙃July 23, 2021 See more

De vertraging brengt de lancering van de M1X-aangedreven iMac 27 naar verluidt terug naar 2022, aangezien Apple niet wil dat zijn apparaten te veel met elkaar concurreren, aldus @dylandkt. Het is mogelijk dat de nieuwe iMac pas in 2022 verschijnt, zodat de nieuwe MacBook Pro's meer ruimte hebben om te ademen.

Het gaat hier om geruchten en leaks. Neem het nieuws daarom vooralsnog met een korrel zout. We weten pas zeker wat Apple van plan is als het bedrijf de nieuwe MacBooks en iMac officieel aankondigt.

Apple M1X-chip

De iMac 24 die eerder dit jaar werd geïntroduceerd, maakt gebruik van een M1-chip. Het is dezelfde processor die te vinden is in de MacBook Air uit 2020. De iMac 24 is voornamelijk bedoeld voor de casual, alledaagse pc-gebruiker. Eenieder die op zoek is naar een zwaargewicht op het gebied van desktops moet nog even geduld hebben.

De laatste iMac 27 draait nog op een 10de generatie Intel Comet Lake-processor. Hoewel het niet om oude hardware gaat, zijn er waarschijnlijk een hoop creatieve professionals die graag een geüpdatete 27 inch iMac zien met een krachtigere versie van de M1-chip.

Gizmodo heeft een aantal gelekte benchmarks ontdekt die een vroege versie tonen van een Apple M1X-chip met 12 cores en een frequentie van 3,35GHz. Dat is wellicht niet zo indrukwekkend als een chip met 32 cores, maar het biedt genoeg kracht om met videobewerking en dergelijke aan de slag te gaan. We weten echter niets zeker totdat Apple zelf een tipje van de sluier tilt.