Nieuwe Google Wifi router met Wi-Fi 6 ondersteuning in ontwikkeling

Volgens Chrome Unboxed is de opvolger van de Google Wifi router in aantocht en kunnen we deze rond de herfst van dit jaar verwachten. Dan vindt namelijk het Made by Google evenement plaats.

Drie jaar geleden introduceerde Google zijn eerste wifi router en afgelopen juli is het bedrijf begonnen aan een nieuwe toevoeging, onder de codenaam Mistral. Volgens Chrome Unboxed is dit ook een Google Wifi-product. De naam Mistral betekent wind, en dat is voor velen een indicatie dat het ook daadwerkelijk om een Wifi-product gaat.

De opvolger zal gebruik maken van Qualcomm's nieuwe QCS400 series system-on-a-chip (SoCs) processor. En deze ondersteunt Wifi 6.

Wifi router en smart speaker in één

De Qualcomm-processor die gebruikt wordt voor de tweede Google Wifi router, is eigenlijk bedoeld voor smart speakers. Wat de vraag oproept of dit met opzet is gedaan om er een twee-in-één apparaat van te maken.

Een router met smart speaker, met een groter bereik in bandbreedte, een betere verdeling over verschillende apparaten én met spraakinvoer en audio playback.

Maar voordat we verder dromen, kan het natuurlijk goed mogelijk zijn dat er een andere reden is waarom Google heeft gekozen voor de Qualcomm-processor.

Chrome Unboxed noemt ook een verandering in de code, wat erop zou wijzen dat het juist om een mesh router gaat en niet om een smart speaker. Voor nu is het gissen of de Google Wifi 2 router ook wordt geleverd als smart speaker, maar dat het apparaat al in ontwikkeling is, is wel zeker.

Volgens de bron is Mistral al in de validatie testfase, dus het is nu wachten op de officiële bevestiging van Google.