Mozilla rolt Firefox 78 update opnieuw uit na ontdekking grote bug

Mozilla werd gedwongen om de uitrol van Firefox 78 te stoppen nadat sommige gebruikers meldden dat ze een ernstige bug hadden ondervonden na de installatie van de laatste versie van de browser.

Volgens het officiële bugrapport merkten gebruikers op dat Firefox 78 alle zoekmachines miste, evenals de lijst met one-click-zoekmachines. Automatisch aanvullen in de adresbalk werkte ook niet meer en zoeken vanaf de startpagina leidde niet tot een zoekactie.

Firefox Stable en Extended Support Release (ESR) werden ook beïnvloed door de bug toen deze werd bijgewerkt naar de nieuwe versie, hoewel volledig nieuwe installaties van Firefox daar geen last van hadden.

Zoals gemeld door Ghacks, ontdekten Mozilla-ingenieurs dat het probleem werd veroorzaakt door een lokale geïndexeerde DB-database die niet goed werkte. Na verder onderzoek ontdekten de ingenieurs dat de zoekmachine van Firefox was overgeschakeld op het gebruik van "instellingen op afstand" in de nieuwe versie en dat deze afhankelijk was van geïndexeerde DB om goed te kunnen functioneren.

Firefox 78.0.1

Na de mislukte release van Firefox 78 is er nu een nieuwere versie van de browser met de naam Firefox 78.0.1 beschikbaar om te downloaden op de website van Mozilla.

De nieuwste versie van Mozilla's browser voegt het Protections Dashboard toe, dat gebruikers voorziet van rapporten over tracking-bescherming, gegevensinbreuken en wachtwoordbeheer. Gebruikers kunnen nu op het dashboard zien of een van hun opgeslagen wachtwoorden is blootgesteld aan een datalek samen met de lekken die al zijn behandeld.

Firefox 78 heeft ook een probleem opgelost waarbij screensavers WebRTC-gesprekken in de browser zouden onderbreken en dit betekent dat de nieuwe versie verbeterde videogesprekken zal bieden. Tegelijkertijd heeft Mozilla eindelijk zijn plan uitgevoerd om de ondersteuning voor de oude protocollen TLS 1.0 en TLS 1.1 te laten vallen nadat dit was uitgesteld in maart door de pandemie. Wanneer Firefox-gebruikers nu een site bezoeken die TLS 1.2 niet ondersteunt, krijgen ze een errorpagina te zien.

Firefox 78 is tot slot de laatste grote release van de browser die ondersteuning biedt voor macOS-versies 10.9, 10.10 en 10.11.

Via ZDNet