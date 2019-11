Motorola Razr 2 kan in-screen vingerafdrukscanner en zijsensoren krijgen

De Motorola Razr 2019 is verre van de beste vouwbare smartphone die er is. Zelfs als hij hier te koop zou zijn (wat niet zo is), dan zouden we hem niet aanraden met zijn richtprijs van 1599 euro. Ondertussen lijkt Motorola aan een tweede versie van de vouwbare Razr te werken.

LetsGoDigital zag namelijk een patent voorbijkomen dat op 21 november werd goedgekeurd. Daarin zagen ze een toestel dat verdacht veel lijkt op de vouwbare Razr, maar met enkele aanpassingen.

Ten eerste is er een vingerafdrukicoon op het scherm, wat erop wijst dat de scanner in het display zou zitten. Dat is een logische vernieuwing en zou voor een strakker design zorgen dan de huidige vingerafdrukscanner onder het scherm.

(Image credit: Motorola / LetsGoDigital)

Het patent focust niet op deze in-screen scanner, maar wel op de acht sensoren aan de zijkanten van het scherm. Die kunnen gebruikt worden als instelbare knoppen die je zowel kan gebruiken met een opengevouwen als dichtgeklapt scherm.

De sensoren reageren daarnaast niet alleen wanneer je erop drukt, maar kunnen ook reageren op bewegingen zoals swipen. Ze hebben ook verschillende functies naargelang het scherm opengevouwen of dichtgeklapt is. In de praktijk zouden ze dus zorgen voor een heleboel snelle instellingen of snelkoppelingen voor apps/acties.

Wat ook opvalt, is dat de kin van de Motorola Razr 2 verdwenen is. Momenteel zit de vingerafdrukscanner in de kin, maar dat is dus niet langer nodig als die vervangen wordt door een in-display scanner. Dit kan betekenen dat de kin in zijn geheel zal verdwijnen, maar dit is allesbehalve zeker aangezien de beelden vooral bedoeld zijn om de sensoren aan de zijkanten te illustreren.

Er is ook geen garantie dat de Motorola Razr 2 deze sensoren zal krijgen. Motorola is duidelijk nog aan het experimenteren met nieuwe ideeën en functies die in patenten verschijnen, worden niet altijd gerealiseerd in het eindproduct.

Aangezien de eerste vouwbare Motorola Razr zopas gelanceerd is, zullen we vermoedelijk niet heel snel iets concreet horen over deze nieuwe foldable. Wij houden jullie alvast op de hoogte als er nieuwe informatie over de Motorola Razr 2 verschijnt.

Via PhoneArena