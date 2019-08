Motorola One Zoom mogelijk uitgerust met viervoudige camera

De Motorola One Zoom krijgt hoogstwaarschijnlijk een vierdubbele camera achteraan, waarvan nu ook enkele details zijn uitgelekt. Er zou onder andere een telelens met 5x hybride zoom aanwezig zijn en een Time of Flight-sensor voor dieptemeting.

Daarnaast zou de smartphone uitgerust zijn met een 6,2-inch Super AMOLED scherm met Full HD-resolutie (1080p) én een in-display vingerafdrukscanner, althans volgens de informatie van Ishan Agarwal op MySmartPrice. Hij heeft ook enkele renders van de telefoon gepubliceerd:

Here's a good look at the upcoming Motorola One Zoom with Quad Camera. It will be launching in 3 colors with Amazon Alexa and other Amazon apps in-built (3rd image).Link: https://t.co/zcP496qXtj pic.twitter.com/OIuBNhZpPJAugust 26, 2019

Hij maakt zijn naam waar

Hoewel dit bericht simpelweg enkele details bevestigt die eerder gelekt waren, waaronder het RAM-geheugen van 4GB en de opslag van 128GB in combinatie met een Snapdragon 675 chipset, is dit de eerste keer dat we informatie krijgen over de telelens en lenzen voor dieptezicht. De smartphone zou ook een 48MP-hoofdcamera hebben en een groothoeklens met een nog onbekend aantal megapixels.

Over de naam was ook nog wat verwarring, aangezien hij eerst gelekt werd als de Motorola One Pro. Dit lek geeft aan dat die naam zal blijven bestaan voor een andere variant van de smartphone.

De Motorola One Zoom zou op zijn beurt enkele Alexa-integraties bevatten. Dit model zou daarom slechts in bepaalde gebieden verkocht worden en geen deel uitmaken van Android One, wat vorige geruchten reeds aangaven.

Het blijft nog maar de vraag of de Motorola One Zoom ook in Nederland en België beschikbaar zal zijn, aangezien de spraakassistent Alexa nog geen Nederlands spreekt op dit moment.

Bekijk hier onze koopgids met de beste camerasmartphones