Moto G8 of Moto G8 Plus krijgen drie camera's achteraan

Wanneer de Motorola Moto G8 of G8 Plus wordt gelanceerd is nog een groot raadsel, maar de specificaties van een van de toestellen zijn al wel onthuld.

Al kunnen ze ook bij allebei de smartphones horen. Website XDA Developers maakte de details bekend. En de grootste verrassing is, de drie camera's aan de achterkant van de telefoon.

Als dit gerucht klopt, dan zou de Moto G8 of G8 Plus de eerste smartphone van Motorola zijn met drie camera's achteraan. De Moto G7 en G7 Plus beschikten namelijk over twee camera's achteraan.

Lees ook: Motorola One Zoom mogelijk uitgerust met viervoudige camera

Ook zou een van de camera's op de Moto G8 of G8 Plus beschikken over een nachtmodus. Wat ervoor zorgt dat de foto's die je maakt in het donker of bij heel weinig licht, ook van goeie kwaliteit zijn.

Verwacht wordt dat Motorola de chipset heeft verbeterd, er zou een Qualcomm Snapdragon 655 in de nieuwe smartphone zitten. Bij oudere toestellen werd er een Snapdragon 636 gebruikt.

De website vermeldt dat de Moto G8 of G8 Plus een HD-scherm heeft met een resolutie van 2280 x 1080 pixels. En ze denken dat de vingerafdrukscanner niet onder het scherm zit, maar aan de achterkant van het toestel.

Motorola heeft nog niet gereageerd op de geruchten. Wij verwachten volgend jaar meer te horen over de Moto G8 en G8 Plus.

Via Android Authority