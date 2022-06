Microsoft zet Minecoins en Robux in om Edge en Bing populairder te maken

Microsoft heeft een reputatie als het gaat om Edge en Bing aan je op te dwingen. Sommigen komen er nu achter dat het softwarebedrijf graag gebruikers betaalt om van de dienst gebruik te maken. Zo worden er 'Minecoins' uit Minecraft aangeboden aan gebruikers die de overstap naar de eigen browser en zoekfunctie maken. De marketingstrategie lijkt vooral gericht op het jongere publiek.

Betaald worden om Edge of Bing te gebruiken is niets nieuws. Microsoft biedt al een aantal jaar Microsoft Rewards (opens in new tab) aan, welke gebruikers beloont als zij producten een bepaalde tijd gebruiken.

Momenteel zegt de Microsoft Rewards-website (opens in new tab) dat je per Bing-zoekopdracht vijf punten kunt verdienen. Deze beloningen kunnen vervolgens worden ingeruild voor ''digitale Microsoft Store-cadeaukaarten, Skype-tegoed, Xbox Live Gold-lidmaatschappen, donaties aan goede doelen en meer.''

Het is zelfs niet voor het eerst dat Microsoft gaming gebruikt om Windows 10 (opens in new tab)- en Windows 11-gebruikers over te laten stappen, aangezien ze al een tijd de mogelijkheid bieden om de punten in te wisselen voor Xbox giftcards, Game Pass Ultimate en andere in-game valuta zoals Roblox's 'Robux'. Microsoft Rewards heeft dan ook al een tijdje Minecraft-gerelateerde content aangeboden.

Reddit-gebruiker u/TrueTech0 (opens in new tab) uploadde een screenshot van een marketingdoos op het PCMR-forum. Hij laat hiermee zien dat je, in dit geval, 330 Minecoins verdient als je je inschrijft voor het programma en Bing vijf dagen lang in de Edge-browser (opens in new tab) gebruikt.

De 'Minecoins' kunnen worden gebruikt om custom content op de Minecraft Marketplace (opens in new tab) te kopen, alhoewel dit enkel mogelijk is als je de Bedrock-versie van de game hebt. Voor de gebruikers van de Java-versie kan je de game gratis modden met online downloads (opens in new tab), wat met Bedrock niet mogelijk is. Bedrock heeft echter wel een aantal voordelen, zoals raytracing-mogelijkheden en lagere systeemvereisten.

Dit betekent ook dat de spelersbasis van Bedrock jonger is dan wie op de Java-servers speelt, aangezien de game op praktisch alles kan draaien. Alhoewel het aanprijzen van software naar kinderen toe wordt beloond met in-game valuta mogelijk een alarm bij je doet rinkelen, is dit grijs gebied. Een groot deel van de Minecraft- en Roblox-spelers zijn volwassenen. Toch bestaat het risico dat voor de jongere doelgroepen dit aanbod ook aantrekkelijk is, aangezien zij nog niet de financiële middelen hebben om in-game valuta te kopen.

Data is je beste vriend

Microsoft Rewards beloont je niet met echt geld, dus moet je je even inbeelden dat dit Vbucks of Robux zijn. (Image credit: Shutterstock / pathdoc)

Microsoft probeert deze beloningen niet expres bij kinderen aan te prijzen. Marketing blijft uiteindelijk marketing, wat niet ophoudt als het gaat om de interesses van de jeugd. We zien het terug in advertenties binnen de industrie, fastfood-reclames en op YouTube-kanalen.

Desondanks roept het wel de vraag op wat het Microsoft oplevert, aangezien het om een gratis dienst gaat. Het antwoord op die vraag is simpel: informatie.

Je data is zeer waardevol, dus is het niet verrassend dat bedrijven als Google en Microsoft zo hun best doen om gebruikers binnen te halen. Toch is het niet waarschijnlijk dat deze marketing erg schadelijk uitpakt, zelfs als het ietwat twijfelachtig is. Google Chrome (opens in new tab) verzamelt ook data, net als elke andere webbrowser, tenzij je speciaal een gebruikt die dat niet doet (opens in new tab) of de mogelijkheid biedt om datasynchronisatie uit te schakelen.

Jongere kinderen hebben mogelijk ook nog niet de technische vaardigheden of het geduld om instructies op een scherm te volgen. Gezien ze echter op jonge leeftijd al snel een apparaat weten te gebruiken of hun weg weten te vinden in games, vragen we ons af in hoeverre het te voorkomen is dat ze zich aanmelden voor Microsoft Rewards.

We hoeven ons waarschijnlijk geen zorgen te maken

Edge verdient wel wat liefde gezien de recente verbeteringen in de afgelopen maanden. (Image credit: Shutterstock.com / monticello)

Het verschil tussen Microsoft en andere bedrijven is wellicht dat Microsofts intenties duidelijker worden geuit dan die van anderen. Microsoft beloont je voor het toevoegen van data.

Microsoft Rewards is beschikbaar in Nederland, voor als je Edge een kans wilt geven of Bing al weleens gebruikt. Installeer Edge, stel Bing in als je standaard zoekmachine en spaar die punten voor welk doel dan ook.

Als je jongere kinderen je eigen apparaten laat gebruiken, raden we aan om filters of ouderlijk toezicht in te stellen. Bing is namelijk erg populair om eeeh... volwassen content op te zoeken. Die zoekopdrachten worden dan ook vervolgens op je persoonlijke Microsoft-account opgeslagen.

Een groot voordeel aan Edge is dat het net als Chrome op Chromium draait. Edge werkt uitstekend en de overstap van Chrome naar Edge is dankzij Chromium gemakkelijk. Ook ondersteunen ze dezelfde extensies, zodat je deze niet hoeft te missen. Edge gebruikt bovendien ook minder geheugen.

Onthoud wel dat het een persoonlijke keuze is welke browser je wilt gebruiken. Laat Microsofts gladde marketingtechnieken je daarom niet van de wijs brengen als je al tevreden bent met een andere browser, tenzij je die punten heel graag wilt sparen.